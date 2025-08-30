桃園客家音樂饗宴、沙畫嘉年華連7年舉辦 張善政出席

2025客家文化音樂饗宴暨關懷婦幼社福日及新城市第7屆創意沙畫嘉年華，桃園市長張善政今出席表示，今年是桃園市楊梅區新城市促進會連續第7年舉辦活動，市府將持續支持在地藝文及社福活動，讓更多民眾感受多元文化與藝文創意的魅力。

張善政說，特別感謝理事長鍾淑娓及立法委員涂權吉賢伉儷長年深耕地方、熱心奉獻，展現推廣藝文活動的用心與堅持，活動不僅在體育館內有小朋友熱情參與，場館外更規劃設置多元攤位，現場熱鬧滾滾，充分展現社區凝聚力。

客家局指出，今日活動由楊梅區新城市促進會主辦，結合客家文化音樂與兒童創意沙畫，此次沙畫彩繪比賽鼓勵幼兒園至國小高年級的孩子們發揮創意，以細沙描繪心中的世界。現場還結合客家歌舞及魔術表演，透過豐富的藝術與文化體驗，讓孩子盡情展現天真想像與活潑能量。