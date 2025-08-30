中央給一般補助及計畫補助款至今無下文 桃園市府：影響明年預算編列

桃園市明年中央統籌分配稅款達652.85億元，比今年362.75增加近80%，不過一般補助款和計畫型補助款金額中央會給多少，到現在仍是未知數，市府表示按相關規定，中央最遲應該在下周一會發文給各縣市，到時候各局處預算的概算也會跟著調整，下年度預算還是會在9月底前送議會審查。

市府表示，過去都是8月31日前財政局、主計總處和相關部會要行文地方政府，說明下年度的統籌分配稅款、一般補助款、計畫補助款的金額、補助比率，現在統籌款已經公布了，但是一般補助款、計畫補助款市政府到今天還沒有收到，31日是周日，預估順延一天，下周一也就是9月1號會收到公文，中央相關單位這兩天應該會加班作業。

市府說明，雖然統籌款大幅增加，但是中央先前已經釋出一般補助款和計畫型補助款縮水的訊息，桃園市今年一般補助款約75億元，由局處提出向中央爭取的計畫型補助款約400億元，主計總處25日邀集各縣主計單位開會時，已經釋出訊息，明年傾向以計畫型補助為主的做法。也就是一般補助因此會減少，而計畫型補助很難再有像過去全額補助的計畫，中央、地方依比率分攤的計畫，會提高地方分攤比率。

市府表示無論一般補助款和計畫型補助是否會大幅減少，都會讓市政府相關局處修訂明年的預算編列，目前明年預算還在編概算的階段，財政局表示會嚴格控管，如果統籌分配稅款、一般補助款、計畫型補助款總額明顯增加，市府財力有餘裕的情形下，會有減少債務的做法。

市議會表示，依照法規直轄市只要在年度結束前三個月，也就是9月30日前，市政府把預算書送進議會，都不會影響議會審查預算的期程。