快訊

「走，來去龍鳳宮」竹南后厝龍鳳宮繪本新書發表 盼慈善之心代代綻放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮發表「走，來去龍鳳宮！」繪本，希望這本承載信仰與善念的繪本故事，能在每個孩子心中生根發芽，代代綻放慈愛和善心的光輝。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮是竹南重要的信仰中心，廟方最近發表「走，來去龍鳳宮！」繪本新書，共出版6000本，將轉贈給竹南地區各小學校長，希望這本承載信仰與善念的繪本，能在每個孩子的心中生根發芽，代代綻放，傳遞媽祖的善與愛的力量。

廟方指出，后厝龍鳳宮在明永曆十五年（1661）肇基，迄今有300多年歷史，平日香火鼎盛，尤其假日香客進香絡繹不絕，廟後方的大媽祖神像高聳，更是竹南鎮的大地標，龍鳳宮管委會與龍鳳觀光文化發展協會為傳揚媽祖慈悲為懷的精神及傳遞善與愛的力量，特別委請文史工作者邱麗敏及劉淑慧，歷時一年多的時間完成「走，來去龍鳳宮！」繪本。

龍鳳宮管委會副主委葉倍境表示，「走，來去龍鳳宮！」繪本的故事起點是先民在海邊牽罟的日子，那是一種必須依靠團結才能完成的捕撈漁獲的生活方式。當漁獲上岸時，前輩會用「偎繩仔分魚」分享，讓老人、孩子都能分得一份溫飽的食物，這份善心正是「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」的精神，也顯現媽祖婆慈悲庇護世人的愛心。

繪本故事透過小女孩「阿慧」和她的阿公「阿萬公」的對話及生動互動，不僅書寫了龍鳳宮發展的歷史，也呈現出竹南地區開發的軌跡，更可看見早期台灣先民篳路藍縷的縮影。

廟方29日舉辦新書發表會，邀請專研媽祖文化的朝陽科技大學幼保系助理教授孫扶志導讀，縣長鍾東錦的妻子陳美琦陳美琦也與會，她在看完新書後稱讚繪本結合信仰與地方文化，已經「不只是一本書」而已，更是媽祖精神的傳揚和文化教育的推廣。

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮發表「走，來去龍鳳宮！」繪本，希望這本承載信仰與善念的繪本能在每個孩子的心中生根發芽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮是地方的信仰中心，宮廟後方的大媽祖神像高136台尺，號稱全台最高大的媽祖聖像。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮發表「走，來去龍鳳宮！」繪本，希望這本承載信仰與善念的繪本能在每個孩子的心中生根發芽，代代綻放。圖／苗栗縣政府提供
媽祖 信仰 慈悲

