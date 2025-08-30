聽新聞
0:00 / 0:00
桃園9月雪準備盛開 張善政化身宣傳大使一同推廣綠竹筍
桃園市大溪韭菜花季—繽紛9月雪暨農特產嘉年華今上午舉行，桃園市長張善政今頒發綠竹筍及韭菜評鑑獎項並表示，大溪韭菜花每年9月盛開，素有「九月雪」美譽，綠竹筍也同時進入產季，展現大溪農業多元風貌。
張善政說，現代農業重視精緻與高價值，而非單純追求產量，正如大溪出產的韭菜與綠竹筍，皆以優良品質成為精緻農業的代表，恭喜大溪農友今年大豐收，並歡迎國人到大溪中庄下崁欣賞九月雪美景，品嘗在地農特產美味佳餚。
大溪區農會理事長張世明表示，大溪盛產韭菜花與綠竹筍，是當地最具特色的農產品，感謝市府協助推廣品牌形象，並積極將有機蔬菜及溫室栽培成果納入校園營養午餐，讓學童能夠食用到新鮮健康的食材。
桃園市農業局表示，市府積極推動「智慧農業」及「食農教育」，盼帶動農業品牌價值與農村觀光，今年花季活動自今日起至9月30日，規畫韭菜花田巡禮、農特產展售、食農體驗等活動，同時，大溪中庄休閒農業發展協會規劃於9月1日至14日於舉辦小農音樂市集、農癒輕旅行，以及9月20日辦理韭鄉宴等活動，相關資訊可至「大溪中庄休閒農業發展協會」臉書粉絲專頁查詢。
