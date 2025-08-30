聽新聞
新竹縣多處道路破損 縣府爭取中央補助逾2.7億改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮巨埔里新龍路 98 巷道路縱向損壞，且部分路段瀝青已有明顯龜裂與不平，甚至出現高低落差。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮巨埔里新龍路 98 巷道路縱向損壞，且部分路段瀝青已有明顯龜裂與不平，甚至出現高低落差。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市、湖口鄉、尖石鄉等市區、村里鄰道路因路面破損、高低落差，車輛通行時顛簸危險，新竹縣政府爭取中央「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，獲內政部核定補助計24案、總經費2億7108萬3000元。

新竹縣政府工務處指出，這次共有12鄉鎮市的提案獲核定，範圍遍及市區、村里鄰聚落及原鄉連絡道路，改善項目包含道路鋪面及危險路口改善、道路相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、重新檢討道路標誌標線合宜性等等。

工務處表示，獲核定補助的24案核定補助經費2億7108萬3,000元，其中2億2228萬6000元為中央款，地方配合款4879萬7000元，完成後可提升道路整體品質，減少交通事故，改善街道環境。

新竹縣多項道路改善計畫獲補助，首先，在尖石鄉部分，包含秀巒村田埔部落道路品質改善工程，以及玉峰村8鄰馬美至下文光部落道路品質改善工程；橫山鄉則有內灣、力行及豐田村鄰聚落道路品質提升工程；芎林鄉將推動市區道路品質提升；湖口鄉則針對愛勢、中勢、中正及信勢村都市計畫區內道路進行改善。

新豐鄉則獲補助新市路暨周邊道路改善工程，以及後湖、福興、瑞興、中崙等村聯絡道路品質提升計畫；峨眉鄉內聚落村道路、北埔鄉南埔村4、5鄰道路、北埔老街與番婆坑路等區域，也都納入整體道路品質改善工程；關西鎮則有南新里道路品質提升改善工程。

另外，關西鎮東山里4、5、8及9鄰，以及東平里11、15、16、17及18鄰，都將推動里鄰道路品質提升改善工程；新埔鎮則規畫福德街、中正路路面品質提升計畫，以及巨埔里、照門里、清水里聯絡道路品質提升工程。

五峰鄉也獲補助十八兒、忠興與天洞等地道路改善工程。竹北市則包含文興路、縣政九路周邊道路改善，以及環北路二段（泰和路至博愛街區段）道路品質提升改善工程。

至於竹東鎮，則有北興路二、三段（台68交流道口至興農街）道路品質提升計畫，以及竹美路一段、柯湖路一、二段道路改善工程，總經費達1200萬元。

新竹縣竹北市科大二街道路標示不清，道路出現補丁與減速設施接縫不平。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市科大二街道路標示不清，道路出現補丁與減速設施接縫不平。圖／新竹縣政府提供

