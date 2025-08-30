快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

中央未管醫院即時人力 桃園解急診塞車平台最快9月上路

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園11家急救責任醫院有6家常見塞車，衛生局建置資訊整合平台盼改善狀況。記者陳俊智／攝影
桃園11家急救責任醫院有6家常見塞車，衛生局建置資訊整合平台盼改善狀況。記者陳俊智／攝影

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，引發民代關注，市府衛生局提解方，將設計平台整合各院輕重傷病患收治情況與實際醫療人力，線上監控，如收治量能接近滿載，將提醒調度。衛生局表示，已與各院達成共識，招標也順利，最快9月見成果。

急診醫療量能不足問題在全國各地發生，而桃園市審計處調查，在急診留院觀察或等待住院超過48小時比率方面，林口長庚醫院22.9％、衛福部桃園醫院11.42％、國軍桃園總醫院16.45％、天晟醫院為21.71％，比去年第3季全國指標5.87%、北區業務組指標9.29%還高。

市議員吳嘉和質詢時曾說，各大醫院急診病患排排站，市府應設法解決問題；衛生局長賈蔚坦言林口長庚、部桃、國軍桃園總院、聖保祿、聯新國際和敏盛6家醫院較常見急診排隊，已提資訊整合平台構想，希望解決問題。

桃園市衛生局指出，衛福部雖有各醫院急診收治人數與全院病床空床數等即時資訊，但數據未能反映全貌，桃園設計「114年度急診壅塞指數監控系統（EDCI Monitor）」將納入急診即時人力資訊和患者傷病等級分類，計算出一個代表醫院急診收治量能的數值，如果數值顯示醫院服務量能接近滿載，系統就會向醫院和衛生局示警，衛生局將提醒醫院在收治轉介方面須有所因應。

桃園市114年度急診壅塞指數監控系統（EDCI Monitor）採購案已於8月21日標出，由界橋股份有限公司以92萬元得標。衛生局表示，若一切順利，最快9月底可見初步成果。

衛生局也強調，建置整合平台最大難度在各醫院使用的資訊系統不同，有賴程式克服困難，經過溝通，11家急救責任醫院都願意提供參數。設計數值將是各院自己跟自己比較相對數值，而非一體適用的絕對數值，假設數值滿分是20分，A醫院17分達示警標準不代表B醫院17分也接近滿載，後續將識系統運作情況調整精進。

桃園 衛生局

延伸閱讀

斥資逾1.1億元的大溪幼兒園揭牌 今年桃園2歲專班將達200班

新北捷運警察隊明年掛牌 方仰寧掛保證不排擠各分局警力

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

相關新聞

中央未管醫院即時人力 桃園解急診塞車平台最快9月上路

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，引發民代關注，市府衛生局提解方，將設計平台整合各院輕重傷病患收治情況與實際醫療人...

竹北飄異味查不到汙染源 民代批環保局設備不足

新竹縣竹北市東區日前傳出刺鼻異味，環保局連兩日稽查與監測卻無異常，引發民代批評設備不足、反應過慢，要求引進專業技術。環保...

NBA球星Towns訪桃市府 分享如何成為偉大球員

NBA職籃球星Karl-Anthony Towns今天下午拜訪桃園市長張善政，張善政表示，桃園是一座熱愛運動的城市，這次...

機捷與Dcard打造「美食腸腸號」 張善政：展現城市活力

桃園市長張善政今日下午前往機捷A11站（蘆竹區坑口站），出席「美食腸腸號」彩繪列車啟航及青年對談，並說明桃捷公司與人氣社...

新竹竹蓮寺七夕成年禮 數百高中生體驗「轉大人」古禮

今天是七夕佳節，新竹市政府與竹蓮寺及竹蓮文化基金會今天在竹蓮寺舉辦「竹塹七夕成年禮」儀式，吸引數百名高中生體驗傳統轉大人...

桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

台電公司桃園區營業處長邱雲祥今天參加媒體活動，以「桃園市電網韌性與分散式能源整合」為題，說明桃園市電力發展現況、未來趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。