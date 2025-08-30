中央未管醫院即時人力 桃園解急診塞車平台最快9月上路

桃園11家急救責任醫院有6家急診常壅塞，引發民代關注，市府衛生局提解方，將設計平台整合各院輕重傷病患收治情況與實際醫療人力，線上監控，如收治量能接近滿載，將提醒調度。衛生局表示，已與各院達成共識，招標也順利，最快9月見成果。

急診醫療量能不足問題在全國各地發生，而桃園市審計處調查，在急診留院觀察或等待住院超過48小時比率方面，林口長庚醫院22.9％、衛福部桃園醫院11.42％、國軍桃園總醫院16.45％、天晟醫院為21.71％，比去年第3季全國指標5.87%、北區業務組指標9.29%還高。

市議員吳嘉和質詢時曾說，各大醫院急診病患排排站，市府應設法解決問題；衛生局長賈蔚坦言林口長庚、部桃、國軍桃園總院、聖保祿、聯新國際和敏盛6家醫院較常見急診排隊，已提資訊整合平台構想，希望解決問題。

桃園市衛生局指出，衛福部雖有各醫院急診收治人數與全院病床空床數等即時資訊，但數據未能反映全貌，桃園設計「114年度急診壅塞指數監控系統（EDCI Monitor）」將納入急診即時人力資訊和患者傷病等級分類，計算出一個代表醫院急診收治量能的數值，如果數值顯示醫院服務量能接近滿載，系統就會向醫院和衛生局示警，衛生局將提醒醫院在收治轉介方面須有所因應。

桃園市114年度急診壅塞指數監控系統（EDCI Monitor）採購案已於8月21日標出，由界橋股份有限公司以92萬元得標。衛生局表示，若一切順利，最快9月底可見初步成果。

衛生局也強調，建置整合平台最大難度在各醫院使用的資訊系統不同，有賴程式克服困難，經過溝通，11家急救責任醫院都願意提供參數。設計數值將是各院自己跟自己比較相對數值，而非一體適用的絕對數值，假設數值滿分是20分，A醫院17分達示警標準不代表B醫院17分也接近滿載，後續將識系統運作情況調整精進。