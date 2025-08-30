竹北飄異味查不到汙染源 民代批環保局設備不足

新竹縣竹北市東區日前傳出刺鼻異味，環保局連兩日稽查與監測卻無異常，引發民代批評設備不足、反應過慢，要求引進專業技術。環保局長蕭宏杰回應，已稽查多家工廠並空拍巡查，初步研判可能來自鄰近未列管工廠不當使用有機溶劑，將加強高鐵周邊地區等工廠稽查，防止事件再發生。

蕭宏杰說明，目前研判異味來源較疑為陳情地區鄰近未列管工廠不當使用有機溶劑造成，後續將與各工商主管單位合作，依據各工廠登記資料進行高鐵周邊地區等工廠稽查，找出使用有機溶劑或含異味化學品的未列管工廠，避免再造成汙染。

多位議員指出，現有空氣監測設備不足，導致異味事件屢查無果，要求環保局提出更有效的監控對策。林禹佑認為應利用新科技提升環境監控；蔡志環主張尋求專家並引進高階檢測設備；蔡蕥鍹強調偷排問題嚴重，應建立預警機制；吳旭智直指民眾需要的不是「還沒找到」的回應，而是立即稽查與具體措施，邱靖雅建議公部門橫向整合，尋求新創合作；歐陽霆則提醒汙染源日益複雜，建議在幾個竹北的園區設專屬監測設備，即時掌握異常。

環保局回應，26日晚間8點半，陸續接獲反映竹北地區高速公路以東到高鐵站間有類似燃燒塑膠異味，這兩日前往遠東紡織、大享容器、中國砂輪等事業工廠進行稽查，調閱26日操作及儀表紀錄等均無異常，並於璞玉計畫地區以空拍機巡視，亦無露天燃燒痕跡及可疑汙染源。

蕭宏杰回應，目前已要求人員待命，將持續鎖定疑似區域加強稽查，並尋求專家協助，以期建立更精準的監測機制，避免類似事件再度發生。