NBA球星Towns訪桃市府 分享如何成為偉大球員

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
Karl-Anthony Towns送張善政簽名球。記者鄭國樑／攝影
Karl-Anthony Towns送張善政簽名球。記者鄭國樑／攝影

NBA職籃球星Karl-Anthony Towns今天下午拜訪桃園市長張善政，張善政表示，桃園是一座熱愛運動的城市，這次邀請國際球星Towns來桃園，不僅激勵桃園年輕球員更加奮發向上，也更讓國際看見桃園將運動結合音樂與文化的城市魅力。

Towns表示，很榮幸能在桃園參與盛會，親身感受台灣熱情的籃球氛圍，也期待明日一同見證「桃園盃全國三對三籃球賽」新冠軍誕生。

張善政送Towns「阿桃園哥」玩偶及蜂蜜蛋糕，Towns回贈簽名籃球，現場還有桃園在地高中、國中的籃球隊員，大家與Towns有Q&A互動，有學生球員問到如何成為一名偉大的球員？誰對Towns的籃球之路影響最大？

Towns回應，最重要的是要熱愛所做的事並勇敢做自己，雖然成長過程中曾被勸阻不要做某些動作，但仍堅持願景，讓大個子球員展現更多可能，最終成為擅長三分投射的球員；而影響他最深的人是父親，不僅啟發他選擇穿上32號球衣，更一路陪伴訓練，是讓他與籃球緊密連結的重要推手。

體育局指出，市府自今日至31日於竹圍漁港舉辦「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，結合鐵玫瑰熱音賞、「LALAI原民音樂人才PK大賽，與桃園盃全國三對三籃球賽-四強決賽，展現「音樂＋體育」的多元魅力。值得一提的是明日將安排Towns與桃園台啤永豐雲豹球員，參與國際職籃球星表演賽，現場觀眾及選手將能與球星面對面交流，市府也規畫31日邀請Towns造訪大溪老街，體驗廟宇文化、在地美食與傳統技藝。

體育局長許彥輝、農業局長陳冠義、青年局長侯佳齡、新聞處長羅楚東、桃園高中校長徐宗盛、大成國中校長黃千珊等人都出席Towns拜訪市府行程。

Karl-Anthony Towns與張善政、桃園學生球員合影。記者鄭國樑／攝影
Karl-Anthony Towns與張善政、桃園學生球員合影。記者鄭國樑／攝影

體育 桃園 運動 張善政

