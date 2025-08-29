影／京元電喜獲國際「廢棄物零填埋」白金級認證 縣府表揚

京元電子今年榮獲全球廢棄物管理最高等級的國際UL2799「廢棄物零填埋」白金級認證，成為苗栗第一家零廢棄企業，縣長鍾東錦今天頒獎表揚，肯定京元電子不但為自身爭光，更是苗栗之光，期許各企業及縣府共同持續努力，朝向環境永續目標前行，攜手實踐「永續苗栗」的願景。

縣府表示，京元電子是國際知名的封裝測試大廠，自2023年起就積極推動廢棄物源頭管理與資源化，並引入第三方稽核制度，今年銅鑼廠、竹南廠達到100%廢棄物轉化率，同時將焚化廢棄物比率逐年降低，今年竹南廠達到9%、銅鑼廠 8%，年度降幅高達15%，推動環保成果亮眼，更成為苗栗縣推動產業永續轉型重要標竿。

鍾東錦上午頒發京元電子「永續典範」獎座，京元董事長李金恭、副董事長謝其俊及各部門主管也接受表揚。

京元電在會中簡報指出，京元其實20多年前就開始接受並通過永續相關的驗證；近年更接受UL2799驗證，以廢空桶為例，因殘餘價值不高，幾乎沒有環保廠商願收集再利用，只好進焚化，但京元仍鍥而不捨找到一家廠商願配合，將空桶清洗、破碎後製成塑膠粒再利用； 包材方面，京元也與客戶多次溝通，採取重複回用，與去年相比大幅提升17.2%的回用率，焚化率更從去年10.69%降低至8.7%，未來還將評估加入科學基礎減量倡議等，為環境永續盡心力。此外，京元去年導入使用的綠電達到1500萬度，今年估計將增至7800萬度。

李金恭表示，京元深耕在地，今年榮獲「廢棄物零填埋」白金級認證，期望拋磚引玉，帶動苗栗縣各企業更重視在地環保重要性，積極推動ESG的落地深耕，建議企業全面推動廢棄物分類，京元電成功實踐百分百的廢棄物整化率，成為半導體測試產業中極少獲得此認證企業，未來期待與縣府團隊攜手共創更美好家園。