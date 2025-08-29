影／京元電喜獲國際「廢棄物零填埋」白金級認證 縣府表揚

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
京元電子榮獲全球廢棄物管理最高等級的國際UL2799「廢棄物零填埋」白金級認證，成為苗栗第一家零廢棄企業，縣長鍾東錦（左 ）今天頒獎表揚，讚譽京元是苗栗企業之光。記者胡蓬生／攝影
京元電子今年榮獲全球廢棄物管理最高等級的國際UL2799「廢棄物零填埋」白金級認證，成為苗栗第一家零廢棄企業，縣長鍾東錦今天頒獎表揚，肯定京元電子不但為自身爭光，更是苗栗之光，期許各企業及縣府共同持續努力，朝向環境永續目標前行，攜手實踐「永續苗栗」的願景。

縣府表示，京元電子是國際知名的封裝測試大廠，自2023年起就積極推動廢棄物源頭管理與資源化，並引入第三方稽核制度，今年銅鑼廠、竹南廠達到100%廢棄物轉化率，同時將焚化廢棄物比率逐年降低，今年竹南廠達到9%、銅鑼廠 8%，年度降幅高達15%，推動環保成果亮眼，更成為苗栗縣推動產業永續轉型重要標竿。

鍾東錦上午頒發京元電子「永續典範」獎座，京元董事長李金恭、副董事長謝其俊及各部門主管也接受表揚。

京元電在會中簡報指出，京元其實20多年前就開始接受並通過永續相關的驗證；近年更接受UL2799驗證，以廢空桶為例，因殘餘價值不高，幾乎沒有環保廠商願收集再利用，只好進焚化，但京元仍鍥而不捨找到一家廠商願配合，將空桶清洗、破碎後製成塑膠粒再利用； 包材方面，京元也與客戶多次溝通，採取重複回用，與去年相比大幅提升17.2%的回用率，焚化率更從去年10.69%降低至8.7%，未來還將評估加入科學基礎減量倡議等，為環境永續盡心力。此外，京元去年導入使用的綠電達到1500萬度，今年估計將增至7800萬度。

李金恭表示，京元深耕在地，今年榮獲「廢棄物零填埋」白金級認證，期望拋磚引玉，帶動苗栗縣各企業更重視在地環保重要性，積極推動ESG的落地深耕，建議企業全面推動廢棄物分類，京元電成功實踐百分百的廢棄物整化率，成為半導體測試產業中極少獲得此認證企業，未來期待與縣府團隊攜手共創更美好家園。

鍾東錦表示，京元電接受UL2799認證，起步2年就獲白金級認證，非常不易，京元也為公司擦亮招牌；保護地球實踐循環再利用要靠心力、財力等各方面協助，苗栗積極推展觀光，當然希望好山好水受保護，未來不只是企業、縣府及各公私單位都應以地球為重，做好循環再利用，縣府也努力在竹南水資源回收中心推動再利用，水源提供給竹南園區、工業區等廠商使用，另外除發展氫能源也思考利用農廢進行綠能發電，由工商處、環保局與各單位一起努力，為下一代打造更乾淨、更美好的生活環境。

京元電子榮獲全球廢棄物管理最高等級的國際UL2799「廢棄物零填埋」白金級認證，成為苗栗第一家零廢棄企業，縣長鍾東錦今天頒獎表揚，肯定京元不但為自身爭光，更是苗栗之光。記者胡蓬生／攝影
永續 廢棄物 鍾東錦 京元電

