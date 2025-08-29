機捷與Dcard打造「美食腸腸號」 張善政：展現城市活力

桃園市長張善政今日下午前往機捷A11站（蘆竹區坑口站），出席「美食腸腸號」彩繪列車啟航及青年對談，並說明桃捷公司與人氣社群平台Dcard合作，推出原創角色「腸太郎」為主角的「美食腸腸號」機捷彩繪列車，明日起行駛1年，並於A7體育大學站、A22老街溪站打造特色主題車站，串聯沿線美食與IP角色魅力，營造沉浸式搭乘體驗。

張善政指出，「美食腸腸號」不僅為捷運增添趣味，也讓年輕乘客在日常通勤中感受到驚喜與陪伴，甚至能吸引粉絲專程等候搭乘；Dcard與桃捷公司合作，讓捷運不再只是滑手機或閉目養神的空間，而是屬於年輕世代的生活舞台，展現桃園城市的青春活力。

張善政還與桃園青年學生於列車上對談，分享「我心中的桃園願景」及「未來創業、就業的想法」，和年輕世代一起討論對話城市發展的觀點與期待。青年局長侯佳齡指出，透過對談，年輕世代表達對城市的觀點與願景，展現桃園的活力與多元市府致力於打造青年友善城市，政策涵蓋學習、就業、創業、休閒與公共參與，並透過青年諮詢委員會讓青年意見直接影響決策；青年是桃園最珍貴的資產，市府將持續支持年輕人追夢，打造更具希望與行動力的城市。

狄卡科技公司IP事業體總監施又寧表示，彩繪列車以桃捷經典紫色為基底，融合「dtto friends」角色與沿線特色美食，包括客家麻糬、龍岡米干、牛軋餅與芒果冰等元素，設計於車廂窗貼、天花板及座位隔板，營造視覺與味覺兼具的乘車體驗。車廂內還設置心理測驗QRcode，讓乘客邊搭乘邊互動，增添趣味。

桃捷公司說明，「美食腸腸號」延續異業合作與IP行銷策略，期望再次掀起粉絲追車熱潮，讓機場捷運成為年輕世代最具魅力的公共運輸工具。這次聯名活動除彩繪列車，A7體育大學站設置全台首座「dtto friends捷運職人」角色牆，A22老街溪站打造專屬打卡點；乘客完成彩繪列車心理測驗可兌換限量「甜甜好禮」，參加車站集章活動完成任務則可獲得限量娃娃；另同步推出限量桃捷一日票及聯名商品，包括行李吊牌、杯墊、徽章等，於桃捷網路商城販售，邀請民眾蒐集專屬回憶，將角色魅力帶回家。

侯佳齡、施又寧、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、總經理莊英震都出席活動。