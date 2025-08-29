快訊

新竹竹蓮寺七夕成年禮 數百高中生體驗「轉大人」古禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天是七夕佳節，新竹市政府與竹蓮寺及竹蓮文化基金會今天在竹蓮寺舉辦「竹塹七夕成年禮」儀式，吸引數百名高中生體驗傳統轉大人儀式。圖／新竹市政府提供
今天是七夕佳節，新竹市政府與竹蓮寺及竹蓮文化基金會今天在竹蓮寺舉辦「竹塹七夕成年禮」儀式，吸引數百名高中生體驗傳統轉大人儀式，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣儀式，象徵長大成人，今晚更舉辦浪漫星空演唱會，邀請玖壹壹等歌手陪伴市民共度難忘七夕夜。

新竹市代理市長邱臣遠指出，成年禮自古以來就是青年邁向成人的重要儀式，今年「竹塹七夕成年禮」以「星願啟航」為主題，寓意青年懷抱星願、勇敢啟程，展開人生的新航道。

邱臣遠提到，感謝竹蓮寺主委許修睿長年以來與市府緊密合作，關心新竹子弟的成長，協助延續成年禮傳統文化，給予孩子們滿滿的祝福與支持。成年禮象徵著青少年跨越人生的重要階段，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等古禮儀式，象徵著告別童年、肩負責任，邁向更成熟及幸福的人生。

邱臣遠表示，今天晚間7時，竹蓮寺將舉辦浪漫星空演唱會，延續白天莊重隆重的成年禮儀式，為七夕增添浪漫氛圍，特別邀請知名樂團與歌手，包括玖壹壹、怕胖團、楊淨宇、Hot Star等輪番上台演出，以多元曲風與熱情表演，陪伴市民朋友共度難忘的七夕之夜。

竹蓮寺主委許修睿表示，成年禮儀式保留傳統「做十六」的重要環節，包括「脫絭」象徵脫離七娘媽的庇佑、「輭轎腳」寓意拜謝七娘媽過去十六年的照護，以及「飲成年酒」代表身份轉變，負起承擔未來的責任。成年禮不只是儀式，更是一種文化教育，透過宗教信仰與家庭參與的結合，青年能在七娘媽庇佑下，深刻體悟孝道、責任與自立精神。

竹蓮文化基金會表示，七夕情人節又稱「七巧節」，不僅是象徵愛情的日子，更是展現文化傳承的重要節慶。竹蓮文化基金會今年特別規畫「七夕手作體驗課程」，不僅能製作專屬七夕小物，更能了解七夕的歷史故事與文化寓意，未來竹蓮文化基金會將持續推廣在地文化，透過藝術、工藝與信仰活動，讓傳統節慶在當代社會中延續並煥發新意。

今天是七夕佳節，新竹市政府與竹蓮寺及竹蓮文化基金會今天在竹蓮寺舉辦「竹塹七夕成年禮」儀式，吸引數百名高中生體驗傳統轉大人儀式。圖／新竹市政府提供
