桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

台電公司桃園區營業處長邱雲祥今天參加媒體活動，以「桃園市電網韌性與分散式能源整合」為題，說明桃園市電力發展現況、未來趨勢，與台電在確保供電穩定與推動能源轉型上的努力。

邱雲祥指出，桃園市近10年用電戶數成長17.4%，去年用戶數已達132.4萬戶，用電量271億度，占全國用電量約11%，電力需求持續增加，再生能源發電比率也同時逐步增加，還有極端氣候考驗，都是台電面臨到的供電挑戰。為提升供電可靠度及穩定度，台電持續強化電網韌性，包括分散工程以分散電網集中風險，強固工程以提升設備穩定程度，防衛工程以阻止停電事故擴散，透過3大方向打造永續供電新格局。

邱雲祥說，台灣每年用電最多的200個小時，對於電力系統產生的額外需求大約為2000MW（百萬瓦），且大多集中在夏季。

為解決尖峰用電問題，台電推動深度節能及分散式能源，透過「需量反應負載管理措施」提供電費扣減，鼓勵用戶移轉尖峰時段用電負載，以及透過儲能系統、光儲系統將白天發電尖峰的電力儲存，在尖峰用電時間再放電。未來電動車充電設備也能變身為儲電站，發揮「削峰填谷」效益，透過這些分散式能源，就如同台電的虛擬電廠，成為電力調度的最佳隊友。