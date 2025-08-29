自購、修繕都有補貼 竹市住宅貸款利息補助最高210萬

新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬，申請時間自9月1日上午9時至9月30日下午5時，符合資格條件者，皆可至內政部建置住宅補貼線上申請作業網站申請。

新竹市都發處指出，住宅補貼計畫期望協助符合條件的家庭減輕購屋與修繕壓力，實現安居願景。今年竹市自購住宅貸款利息補貼32戶；修繕住宅貸款利息補貼戶數16戶。

都發處提醒，若欲申請「自購住宅貸款利息補貼」最高新台幣210萬元優惠貸款額度者，家庭成員之家庭年所得應低於新台幣110萬元，且每人每月平均所得低於新台幣5萬4303元，尚須符合無自有住宅或新購屋在2年內及其他相關資格條件。經核准後可享有部分貸款利息補貼，以降低每月還款壓力。

都發處指出，若申請「修繕住宅貸款利息補貼」最高新台幣80萬元優惠貸款額度者，家庭成員之家庭年所得應低於新台幣110萬元，且每人每月平均所得低於新台幣5萬4303元。此外，僅持有1戶且其使用執照核發日期超過10年以上，而待修繕之住宅及其他相關資格條件。經核准後可享有修繕貸款利息補貼，針對年久失修或需改善居住安全之住宅，提升居住品質及安全性。

都發處說明，相關申請條件及規定可至內政部國土管理署網站首頁(https://www.nlma.gov.tw)下方主題網站→「不動產資訊平台」→「住宅補貼」→「整合住宅補貼資源實施方案」進行查詢。

對於申請資格條件有疑義的民眾，請於上班時間洽住宅補貼服務專線03-5285160、03-5266240。申請書表自今年9月1日起，公開於內政部國土管理署網站開放下載，或至市府住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃免費索取。