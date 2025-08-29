快訊

自購、修繕都有補貼 竹市住宅貸款利息補助最高210萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬。圖／新竹市政府提供
新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬。圖／新竹市政府提供

新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬，申請時間自9月1日上午9時至9月30日下午5時，符合資格條件者，皆可至內政部建置住宅補貼線上申請作業網站申請。

新竹市都發處指出，住宅補貼計畫期望協助符合條件的家庭減輕購屋與修繕壓力，實現安居願景。今年竹市自購住宅貸款利息補貼32戶；修繕住宅貸款利息補貼戶數16戶。

都發處提醒，若欲申請「自購住宅貸款利息補貼」最高新台幣210萬元優惠貸款額度者，家庭成員之家庭年所得應低於新台幣110萬元，且每人每月平均所得低於新台幣5萬4303元，尚須符合無自有住宅或新購屋在2年內及其他相關資格條件。經核准後可享有部分貸款利息補貼，以降低每月還款壓力。

都發處指出，若申請「修繕住宅貸款利息補貼」最高新台幣80萬元優惠貸款額度者，家庭成員之家庭年所得應低於新台幣110萬元，且每人每月平均所得低於新台幣5萬4303元。此外，僅持有1戶且其使用執照核發日期超過10年以上，而待修繕之住宅及其他相關資格條件。經核准後可享有修繕貸款利息補貼，針對年久失修或需改善居住安全之住宅，提升居住品質及安全性。

都發處說明，相關申請條件及規定可至內政部國土管理署網站首頁(https://www.nlma.gov.tw)下方主題網站→「不動產資訊平台」→「住宅補貼」→「整合住宅補貼資源實施方案」進行查詢。

對於申請資格條件有疑義的民眾，請於上班時間洽住宅補貼服務專線03-5285160、03-5266240。申請書表自今年9月1日起，公開於內政部國土管理署網站開放下載，或至市府住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃免費索取。

新竹 住宅補貼

相關新聞

桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

台電公司桃園區營業處長邱雲祥今天參加媒體活動，以「桃園市電網韌性與分散式能源整合」為題，說明桃園市電力發展現況、未來趨勢...

自購、修繕都有補貼 竹市住宅貸款利息補助最高210萬

新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬，申請時間自9月1...

影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

台南市今年成功與加拿大華人超市合作，趕在中秋佳節前將18公噸優選麻豆文旦銷往加拿大，要讓海外僑胞「與家人團圓也能共享最具...

影／撐起弱勢家庭的保護傘！苗栗獲捐贈微型保險估計逾1.3萬人可受惠

苗栗縣政府上午舉辦弱勢家庭微型保險及微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，今年微型保險縣內獲外界捐贈的保費共268萬9561...

首屆購物節創54億消費額 新竹市第2屆購物節招商開跑

新竹市去年舉辦首屆新竹市購物節，創造超過54億消費額，登錄發票逾300萬張，更吸引許多外地旅客前來消費。為助在地商家提升...

苗栗縣警局新建辦公大樓案終順利決標 搬遷期程及地點仍未定

全國唯二的老舊警局廳舍、苗栗縣警察局，新建辦公大樓案日前獲中央同意補助經費異地新建，總工程經費14.8億元，昨歷經第三次...

