影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

台南市今年成功與加拿大華人超市合作，趕在中秋佳節前將18公噸優選麻豆文旦銷往加拿大，要讓海外僑胞「與家人團圓也能共享最具台灣代表性的柚香滋味。」

台南上月颱風豪雨侵襲，據稱八成文旦落地、損失慘重。但還是有果園未嚴重受損，正陸續收成優質文旦。

市長黃偉哲下午出席台南文旦外銷加拿大封櫃儀式。他表示，今年因颱風淹水影響，麻豆文旦產量減少，但農民努力搶救仍能出口加拿大，讓海外僑胞與國際消費者於中秋佳節品嘗到最具代表性的台南文旦。

黃偉哲說，麻豆文旦以品質著稱，風災產量減少，更顯得彌足珍貴。他呼籲業者必須堅持原產地，不能以外地文旦混充，以免影響消費者信任。同時也感謝合作社及業界多年來的努力，讓台南文旦能持續打入海外市場，建立良好口碑。

黃偉哲指出，外銷不僅是將文旦推向加拿大市場，也會加強拓展東南亞與日本等地，藉打開國際通路帶動內銷發展，形成「農民增收、消費者品嘗優質文旦」的雙贏局面。

麻佳菓菜運銷合作社主席陳財富說，今年麻豆文旦雖受風災影響、產量大減，但麻佳果菜運銷合作社憑藉16年以上產地經驗，與社員齊心克服困難，嚴格把關品質，持續穩定供應精品文旦，堅守「產地直送」的承諾，讓團圓佳節的甜美不因天災而缺席。

他說，合作社也與新竹物流保持多年合作關係，確保文旦在運輸過程中層層把關，透過專業配送與宅配系統，將在地果農的心血完整送達每一位消費者手中。

農業局長李芳林說，全台文旦種植面積約3710公頃，台南種植面積1060公頃約占29%是最大產區。因風災影響今年市面上每顆台南文旦都著實得來不易，歡迎大家繼續支持心目中最好吃的台南文旦，把握這中秋時節限定的清香甘甜滋味。