快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影

台南市今年成功與加拿大華人超市合作，趕在中秋佳節前將18公噸優選麻豆文旦銷往加拿大，要讓海外僑胞「與家人團圓也能共享最具台灣代表性的柚香滋味。」

台南上月颱風豪雨侵襲，據稱八成文旦落地、損失慘重。但還是有果園未嚴重受損，正陸續收成優質文旦。

市長黃偉哲下午出席台南文旦外銷加拿大封櫃儀式。他表示，今年因颱風淹水影響，麻豆文旦產量減少，但農民努力搶救仍能出口加拿大，讓海外僑胞與國際消費者於中秋佳節品嘗到最具代表性的台南文旦。

黃偉哲說，麻豆文旦以品質著稱，風災產量減少，更顯得彌足珍貴。他呼籲業者必須堅持原產地，不能以外地文旦混充，以免影響消費者信任。同時也感謝合作社及業界多年來的努力，讓台南文旦能持續打入海外市場，建立良好口碑。

黃偉哲指出，外銷不僅是將文旦推向加拿大市場，也會加強拓展東南亞與日本等地，藉打開國際通路帶動內銷發展，形成「農民增收、消費者品嘗優質文旦」的雙贏局面。

麻佳菓菜運銷合作社主席陳財富說，今年麻豆文旦雖受風災影響、產量大減，但麻佳果菜運銷合作社憑藉16年以上產地經驗，與社員齊心克服困難，嚴格把關品質，持續穩定供應精品文旦，堅守「產地直送」的承諾，讓團圓佳節的甜美不因天災而缺席。

他說，合作社也與新竹物流保持多年合作關係，確保文旦在運輸過程中層層把關，透過專業配送與宅配系統，將在地果農的心血完整送達每一位消費者手中。

農業局長李芳林說，全台文旦種植面積約3710公頃，台南種植面積1060公頃約占29%是最大產區。因風災影響今年市面上每顆台南文旦都著實得來不易，歡迎大家繼續支持心目中最好吃的台南文旦，把握這中秋時節限定的清香甘甜滋味。

台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲，仍有果園文旦持續生長。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲，仍有果園文旦持續生長。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影
台南風災豪雨嚴重侵襲仍有文旦產出，今天外銷加拿大超市。記者周宗禎／攝影

文旦 台南 颱風 農民 豪雨 淹水 加拿大 黃偉哲

延伸閱讀

台南市再添姊妹市…與菲律賓阿克蘭省締盟 當地擁長灘島度假勝地

玉山寶光聖堂捐贈200萬 台南丹娜絲風災專戶累計1.7億

踩雷率最低！3階段嚴選 台南好禮60件特色伴手禮名單出爐

台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

相關新聞

桃園近10年用電成長逾17% 台電談未來因應做法

台電公司桃園區營業處長邱雲祥今天參加媒體活動，以「桃園市電網韌性與分散式能源整合」為題，說明桃園市電力發展現況、未來趨勢...

自購、修繕都有補貼 竹市住宅貸款利息補助最高210萬

新竹市政府辦理今年度「住宅補貼計畫」，自購住宅貸款利息補貼最高210萬、修繕住宅貸款利息補貼最高80萬，申請時間自9月1...

影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

台南市今年成功與加拿大華人超市合作，趕在中秋佳節前將18公噸優選麻豆文旦銷往加拿大，要讓海外僑胞「與家人團圓也能共享最具...

影／撐起弱勢家庭的保護傘！苗栗獲捐贈微型保險估計逾1.3萬人可受惠

苗栗縣政府上午舉辦弱勢家庭微型保險及微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，今年微型保險縣內獲外界捐贈的保費共268萬9561...

首屆購物節創54億消費額 新竹市第2屆購物節招商開跑

新竹市去年舉辦首屆新竹市購物節，創造超過54億消費額，登錄發票逾300萬張，更吸引許多外地旅客前來消費。為助在地商家提升...

苗栗縣警局新建辦公大樓案終順利決標 搬遷期程及地點仍未定

全國唯二的老舊警局廳舍、苗栗縣警察局，新建辦公大樓案日前獲中央同意補助經費異地新建，總工程經費14.8億元，昨歷經第三次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。