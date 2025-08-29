新竹大遠百募集愛心物資 助德蘭中心孩童迎新學期

新竹德蘭兒童中心孩童日前許願，盼開學前能有新書包與文具。新竹大遠百今天說，為此發起公益募集活動，不僅募集書包與文具，並贈枕頭讓孩子有良好睡眠，共同迎新學期。

新竹大遠百店長李正方今天帶領員工將募得物資送至新竹德蘭兒童中心，他表示，每年開學是學童添購書包與文具的時刻，但對部分家庭卻是沉重負擔，盼藉由募集活動，為孩子送上社會的溫暖，也盼讓社會大眾能關注弱勢學童需求，並以實際行動傳遞愛心。

新竹大遠百員工李芝瑄告訴中央社記者表示，孩子最實際也單純的心願，就是在新學期擁有書包與文具，此次看到孩子收到新書包時露出的笑容，讓她深刻體會到這份支持的重要。

新竹大遠百店今天透過文字表示，未來將持續結合公益與企業力量，串聯更多社會資源，讓弱勢孩童能在愛與支持下安心成長。

德蘭兒童中心透過文字指出，物資已於開學前送達，可幫助孩童安心踏上學習路途，不因經濟條件受限，中心也感謝企業及社會各界的支持，讓孩子們懷抱希望展開新學期。