審計揪桃市府高風險產婦關懷 不同對象訪視紀錄一樣執行欠周延

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市婦幼區強化關懷產孕婦，官網都有最新的服務資訊。圖／婦幼發展局官網
桃園市審計處針對市府去年決算，發現高風險孕產婦追蹤關懷計畫參與醫療院所比率偏低，部分關懷追蹤訪視次數低於標準，也未依個案孕程，或新生兒的成長過程擬訂個別化服務，計畫執行欠缺周延。

審計人員還查出市府與某醫院的合作計畫有3件個案，多次訪視紀錄內容完全相同，甚至有的訪視紀錄只告知如何申請中低收入戶補助，沒提供個案孕程或新生兒成長過程的衛教；醫療院所申請產後評估費用時，附件結算明細表竟然沒登載生產日期也能過關，審查機制明顯未落實。

審計處要求市府加強與各醫療院所合作，並督促院所提升訪視頻率，落實審查機制，確保計畫能達成預期效益。

婦幼局表示，已檢討納入計畫的合作單位，並參考其他縣市做法，往後將多邀請產檢院所、產後護理機構及基金會等加入計畫，提升服務可及與普及。做法包括今年委託桃園市助產師助產士公會，成立孕產婦關懷中心據點，由中心據點關懷訪視員到宅訪視，提供孕期保健、生產準備、產後身心調適、哺乳及育兒支持等全方位服務，以提升關懷追蹤品質。

婦幼局也要求合作院所在需求評估時，應依個案需求提供個別化服務，視個案需求調整服務內容，落實審查機制，包括申請產後評估費用的結算明細表，一旦遺漏未登載生產日期就退件，等補正資料後才同意申請費用。

審計處表示，國民健康署為強化弱勢族群母嬰健康，透過規律的產檢提升孕產婦健康識能，2017年起逐步推動周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，補助縣市政府結合醫療院推動，針對有健康、社會經濟風險因子的高風險孕產婦（兒），提供孕期至產後6周，或6個月的衛教諮詢，與關懷追蹤及資源轉介等服務。

桃園市去年成立婦幼發展局後，上述計畫經費244萬多元從社會局移撥至婦幼局，合計支出223萬多元占比91.58％。該年度參與追蹤關懷計畫的醫院、婦產科診所有18家，助產所、助產師公會3家，合計21家。桃園市有婦產科的醫院及診所共73家，等於只有24.66％參與計畫，而且大部分集中在桃園區，市府要檢討及設法增加參與的院所，讓關懷計畫服務可及與普及。

審計處表示，按桃市府高風險孕產婦追蹤關懷計畫，產前至產後6周的關懷追蹤，以10個月計算，並建議期間至少1次關懷追蹤服務，以到宅訪視方式執行，收案期程內總次數上限為20次。經查112年度總收案830人，關懷追蹤服務以到宅訪視方式執行者僅49次，等於每案約0.06次。

審計處另查計畫至113年底，總收案1019人，關懷追蹤服務以到宅訪視方式執行者計182次，每案約0.18次，雖略有提升，但顯然不符合上述計畫關懷追蹤服務期間至少1次的要求。

桃園 新生兒 婦產科 低收入戶

