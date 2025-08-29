影／撐起弱勢家庭的保護傘！苗栗獲捐贈微型保險估計逾1.3萬人可受惠

苗栗縣政府上午舉辦弱勢家庭微型保險及微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，今年微型保險縣內獲外界捐贈的保費共268萬9561元，估計有1萬3493人可受惠，如家庭主要經濟負擔者在保險期間內因意外不幸失能或身故，可獲10萬至50萬元的理賠金，提供即時協助。

縣府社會處指出，今年苗栗縣的微型保險透過嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會及中華九紫慈善會、社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會等社福團體牽線促成，攜手新光人壽、國泰人壽、兆豐產物及明台產物等保險公司，共同捐贈微型保險給縣內弱勢家庭，實踐企業與公益團體的社會責任。

縣長鍾東錦出席捐贈儀式並回贈感謝狀，他強調許多弱勢家庭的經濟支柱多從事高風險工作，居住環境的條件也較差，一旦發生意外，整個家庭可能頓時陷入困境。因此，縣府自2020年起陸續為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及身心障礙者投保微型保險，如果家庭主要經濟負擔者在保險期間內因意外失能或身故，可獲10萬至50萬元理賠金，可即時獲得協助，為家庭撐起一把保護傘。

社會處表示，考量低收入戶及中低收入戶多數居住於老舊住宅，火災風險較高，且災後復原能力較弱，縣府在樸仔媽微型利他慈善會與明台產物協助下，今年起新增微型住宅綠能動產綜合保險，內容包括「建築物內動產保險」5萬元理賠，可讓受災的弱勢家庭購置家電，還有「災後不便費用保險」協助弱勢家庭面對住家火災等突發事故造成的損失，提供一定金額理賠，減輕受災戶經濟壓力。

縣府表示，苗栗縣從2020年迄今已有9萬4000人次納入微型保險的保障，感謝各家保險公司及慈善公益社團的愛心，如涓滴細流守護苗栗弱勢族群。期盼透過這次「合作共善」的典範，吸引更多民間資源投入公益行列，為弱勢族群帶來更多保障與希望。 苗栗縣政府上午舉辦弱勢家庭微型保險及微型住宅綠能動產綜合保險捐贈儀式，今年的微型保險縣內獲外界捐贈的保費共268萬9561元，估計有1萬3493人可受惠。記者胡蓬生／攝影

商品推薦