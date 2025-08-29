首屆購物節創54億消費額 新竹市第2屆購物節招商開跑

新竹市去年舉辦首屆新竹市購物節，創造超過54億消費額，登錄發票逾300萬張，更吸引許多外地旅客前來消費。為助在地商家提升買氣，新竹市今年再度舉辦第二屆購物節，並於9月2日及9月11日舉辦「特約招商說明會」，歡迎在地商家踴躍參與。

新竹市代理市長邱臣遠指出，消費是民眾的日常，購物節是串聯觀光休閒與消費能量的重要平台，市府透過活動，成功創造全台網路聲量，從各大城市中脫穎而出，展現強勁的城市品牌力。

新竹市產發處說明，首屆活動獲得消費者熱烈回響後，即吸引眾多品牌店家與商圈高度關注，為協助業者掌握完整活動規畫，市府特別於9月2日及9月11日，分別在竹市稅務局大樓7樓會議室及市府大禮堂舉辦「特約招商說明會」，自即日起開放報名，邀請在地商家踴躍參與，攜手打造年度最受矚目的購物盛事。

產發處說明，此次特約店家招商說明會，將介紹購物節的活動招商規畫，包含多元的活動串聯，以及針對特約店家的優質推廣方案，透過整合性的宣傳資源挹注，吸引更多品牌店家踴躍加入活動。歡迎在地品牌店家踴躍報名參加。

市府指出，「2025新竹市購物節」活動將自10月1日起至12月25日登場，包含周周抽月月抽、滿額即贈禮等優惠活動。民眾只要在活動期間自指定通路及商家購物消費，憑消費200元以上的發票或收據，至活動網站登錄，就有機會抽到汽車、機車，現金、機票等豐富獎項。期望藉由豐富多樣的消費網絡，讓前來竹市遊玩的民眾，皆能從消費過程中感受到滿滿驚喜、越買越超值。 新竹市產發處說明，為協助業者掌握完整活動規畫，市府特別於9月2日及9月11日，分別在竹市稅務局大樓7樓會議室及市府大禮堂舉辦「特約招商說明會」。圖／新竹市政府提供

