首屆購物節創54億消費額 新竹市第2屆購物節招商開跑
新竹市去年舉辦首屆新竹市購物節，創造超過54億消費額，登錄發票逾300萬張，更吸引許多外地旅客前來消費。為助在地商家提升買氣，新竹市今年再度舉辦第二屆購物節，並於9月2日及9月11日舉辦「特約招商說明會」，歡迎在地商家踴躍參與。
新竹市代理市長邱臣遠指出，消費是民眾的日常，購物節是串聯觀光休閒與消費能量的重要平台，市府透過活動，成功創造全台網路聲量，從各大城市中脫穎而出，展現強勁的城市品牌力。
新竹市產發處說明，首屆活動獲得消費者熱烈回響後，即吸引眾多品牌店家與商圈高度關注，為協助業者掌握完整活動規畫，市府特別於9月2日及9月11日，分別在竹市稅務局大樓7樓會議室及市府大禮堂舉辦「特約招商說明會」，自即日起開放報名，邀請在地商家踴躍參與，攜手打造年度最受矚目的購物盛事。
產發處說明，此次特約店家招商說明會，將介紹購物節的活動招商規畫，包含多元的活動串聯，以及針對特約店家的優質推廣方案，透過整合性的宣傳資源挹注，吸引更多品牌店家踴躍加入活動。歡迎在地品牌店家踴躍報名參加。
市府指出，「2025新竹市購物節」活動將自10月1日起至12月25日登場，包含周周抽月月抽、滿額即贈禮等優惠活動。民眾只要在活動期間自指定通路及商家購物消費，憑消費200元以上的發票或收據，至活動網站登錄，就有機會抽到汽車、機車，現金、機票等豐富獎項。期望藉由豐富多樣的消費網絡，讓前來竹市遊玩的民眾，皆能從消費過程中感受到滿滿驚喜、越買越超值。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言