苗栗縣警局新建辦公大樓案終順利決標 搬遷期程及地點仍未定

全國唯二的老舊警局廳舍、苗栗縣警察局，新建辦公大樓案日前獲中央同意補助經費異地新建，總工程經費14.8億元，昨歷經第三次招標終順利決標，預計今年底、明年初動工，但搬遷期程及地點目前仍未定。

現有苗栗縣警察局駐地使用迄今已逾55年，該廳舍是全省除了已列古蹟保護的新竹市警察局以外，建築最老舊的警察局。苗栗縣警察局大樓新址重建工程計畫，於2021年10月獲前行政院長蘇貞昌同意全額補助新建，歷經原地重建改採異地重建及人工、原物料上漲，興建總經費也大幅調整及設計量體修正等因素，遲未落定。

直至今年5月9日，才獲中央核定規畫興建地下1層、地上5層RC建築，總經費14.8億元，由中央補助11.4億元，苗栗縣政府預估自籌2.5億元。原警局廳舍基地則計畫興建苗栗縣總圖書館，估計經費約12億元，中央已同意補助4.8億元，其餘自籌。

縣警局指出，新建案於8月28日完成統包工程發包，決標給金樹營造股份有限公司，新址位於苗栗市經國路縣體育場旁，預定2029年上半年完工，屆時新穎、舒適的辦公空間及便民的環境硬體升級，更代表警政服務現代化的里程碑。

至於施工前的搬遷問題，縣警局則表示目前尚未有確定期程，主要因臨時辦公廳舍地點還在研議中。畢竟又大又集中適合廳舍太少，分散辦公經費又太高，因此搬遷期程及地點都尚未確定。 苗栗縣警察局新建辦公大樓案日前獲中央同意補助經費異地新建，總工程經費14.8億元，昨歷經第三次招標終順利決標，預計今年底、明年初動工。圖／警方提供

