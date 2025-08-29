情人節沒對象？新竹市普天宮神明來牽線 單身聯誼報名中
今天是七夕情人節，沒情人快來尋覓良緣！新竹市普天宮將於10月25日舉辦單身聯誼活動，號召25至40歲的男女共100人參與。內政部也在臉書宣傳，活動地點有神明加持，邀請年輕人「在莊嚴又浪漫的氛圍裡，遇見那個對的人」，活動一出吸引網友報名。
新竹市普天宮指出，為協助單身男女拓展交友圈、尋覓良緣，今年以「緣來不遠 就在普天」為主題，將於10月25日將舉辦「114年度普天宮單身聯誼活動」，號召年齡介於25至40歲大專以上畢業的男女各50人參與，本次聯誼活動男生名額50人已額滿，女生名額仍有空缺，歡迎女性朋友踴躍報名。
普天宮表示，聯誼活動當天自上午9時至下午4時舉行，安排一系列互動遊戲、團康交流與美食茶點，希望讓參與者在輕鬆氛圍中結交朋友，增進交流機會。參加者還能獲得紅帽禮盒和開心水壺等紀念品，當天配對成功再送「一杯子一輩子」精美愛心杯。
普天宮說明，這次活動由內政部指導、新竹市政府指導，新竹普天宮主辦。活動不僅有趣味性，也蘊含傳統廟宇文化意涵，希望年輕世代透過參與，建立正向人際互動。此外，今年9月27日也將舉辦「月老二春聯誼」，不限年齡、學歷，歡迎大家踴躍報名。
這場以「神明牽線」為賣點的聯誼活動，在內政部臉書曝光後，也引來不少網友熱烈討論，網友紛紛留言：「接近民意，祝圓滿完成」、「水壺好棒」、「請問49歲 但條件好 可以報名嗎」、「關鍵是右下角的小字，不會參加的全都是男生吧 」，也有網友打趣回應「男生請拜財神，女生才是拜月老」、「月老已離職，財神代班中」。
