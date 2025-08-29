苗33線好望角段拓寬 最遲年底前完成委外設計

苗栗縣後龍好望角先前獲觀光署4億元補助，計畫打造優質觀光廊帶，但周邊道路仍有一小段瓶頸未打通。在立委陳超明協助下，交通部正式核定工程設計經費1271萬元。縣府表示，最遲可望於年底前完成委外設計。

為因應逐年增加到後龍好望角造訪遊客，苗栗縣政府及後龍鎮公所積極爭取苗33線拓寬經費。為此，前年立委陳超明邀集公路局赴現場會勘，獲得副局長林聰利支持，後續在去年9月獲得公路局生活圈審查大會獲原則通過，概估工程總經費為3.36億元。

然而因政局變動及財畫法、大罷免影響，交通部一度喊卡，相關修正計畫進程仍無下文。陳超明服務處指出，為了加速該案核定，多次在院會總質詢請行政院協助，終於獲得交通部正式先行核定工程設計經費1271萬元，為打通瓶頸路段啟動第一步。

縣府交通工務處長古明弘表示，已收到陳超明服務處傳來的好消息，待正式公文下達後，將爭取議會墊付預算。若流程順利，預計10月間完成設計標案發包作業，最遲年底前可完成委外設計。

他表示，苗33線從西濱公路赤土崎匝道至好望角尚有2.6公里未拓寬，遊覽車會車不易。設計標案出爐後再向交通部爭取後續工程興建經費，提升好望角周邊道路服務品質。

