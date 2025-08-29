活躍老化競賽 Hebe外公104歲進軍全國賽
新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲2025年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月的全國賽，隊中高齡104歲的宋增土是知名歌手Hebe田馥甄的外公。新竹縣長楊文科昨天前往三元宮表揚這群平均年齡逾70歲的長輩，讚許他們「不服老、不言累」的精神，期盼他們為縣爭光。
「天天開心隊」由平均年齡逾70歲的長輩組成，自2020年起參加各類活力秀賽事屢獲佳績。今年再創高峰，在長者活躍老化競賽中，一舉拿下縣內初賽及北區競賽雙金牌。
楊文科說，這群長輩從北區6縣市共26個隊伍中脫穎而出，以「不服老、不言累」的堅毅精神震撼全場，充滿活力的精采演出獲得評審一致高度肯定，是大家的榜樣。
「天天開心隊」成員之中，有一位人瑞阿公特別亮眼，他是高齡104歲的宋增土，是知名歌手Hebe田馥甄的外公，在北區競賽時，田馥甄低調現身與家人們一起到現場為外公加油。宋增土與另1位高齡96歲黃鴻富，已連續9年不間斷地參與賽事，對生命與健康的熱情與堅持感動眾人。
宋增土說，每年都能參加比賽是他的目標，很喜歡老師編的舞蹈，每年都會不一樣，氣氛很熱鬧，他來練舞活得健康，心情也很開心。
天天開心協會理事長曾郁晴表示，團員年齡從7歲到104歲，因此「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，帶領觀眾重返50年前客庄生活，重現阿公樹下泡茶、孩子玩耍與布袋戲講古的美好時光。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言