活躍老化競賽 Hebe外公104歲進軍全國賽

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲2025年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月的全國賽，隊中高齡104歲的宋增土是知名歌手Hebe田馥甄的外公。新竹縣長楊文科昨天前往三元宮表揚這群平均年齡逾70歲的長輩，讚許他們「不服老、不言累」的精神，期盼他們為縣爭光。

「天天開心隊」由平均年齡逾70歲的長輩組成，自2020年起參加各類活力秀賽事屢獲佳績。今年再創高峰，在長者活躍老化競賽中，一舉拿下縣內初賽及北區競賽雙金牌。

楊文科說，這群長輩從北區6縣市共26個隊伍中脫穎而出，以「不服老、不言累」的堅毅精神震撼全場，充滿活力的精采演出獲得評審一致高度肯定，是大家的榜樣。

「天天開心隊」成員之中，有一位人瑞阿公特別亮眼，他是高齡104歲的宋增土，是知名歌手Hebe田馥甄的外公，在北區競賽時，田馥甄低調現身與家人們一起到現場為外公加油。宋增土與另1位高齡96歲黃鴻富，已連續9年不間斷地參與賽事，對生命與健康的熱情與堅持感動眾人。

宋增土說，每年都能參加比賽是他的目標，很喜歡老師編的舞蹈，每年都會不一樣，氣氛很熱鬧，他來練舞活得健康，心情也很開心。

天天開心協會理事長曾郁晴表示，團員年齡從7歲到104歲，因此「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，帶領觀眾重返50年前客庄生活，重現阿公樹下泡茶、孩子玩耍與布袋戲講古的美好時光。

