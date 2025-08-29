聽新聞
0:00 / 0:00

台電桃園規畫超高壓變電所 地方反彈

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

為因應桃園航空城及科技產業發展帶動的電力需求，台電公司預計於桃園市觀音區上大里設置4.9公頃的「觀園超高壓變電所」，上個月立告示牌，附近民眾才得知要與變電所為鄰，憂心健康受威脅。在地民代、里長等近期邀集里民，9月7日在預定地成立自救會，共同反對設置變電所。

「抗議台電設超高壓變電所！」上大里內多處路口掛出白布條，前鄉民代表徐永金、上大里長卓聖禪、富源里長張阿千、崙坪里長羅時楨等人，邀集里民站出來反對。

立委涂權吉聲援地方，日前曾邀集台電北工處人員和自救會發起人、里民溝通，跟地方說明清楚，議員吳進昌也到場。

吳進昌轉述，台電表示觀園變電所屬於行政院核定的「強化電網第1期專案計畫」，全國規畫興建5座大型變電所，其中觀園站預計2031年併入系統運轉；該變電所採屋內型設計，外觀看不到設備，具備多重安全防護措施，另設有員工宿舍，強調不會影響周邊生活與安全。

不過，吳進昌表示，台電等單位「事前完全不溝通」，逕自規畫、購置4.9公頃用地，刻意避開5公頃以上須環評與舉辦說明會的規定，「刻意規避」讓地方難以接受；此與過去推動SRF（固體回收燃料）發電廠的手法如出一轍，後來3家SRF廠都遭嚴重抗議，市府也依民意否決。

涂權吉、吳進昌指出，觀音區擁有全台規模最大的大潭發電廠，依台電說法，觀園變電所主要負責減壓大潭電廠輸送的超高壓電，但大潭廠區腹地廣闊，為何不就地在廠區設變電所，反而要在10公里外興建；觀音坐擁全國最大電廠，卻跳電頻繁，地方多年來要求優化觀音供電系統，並推動地下化工程，至今沒下文，台電愧對地方。

台電回應，觀園超高壓變電所計畫除負責桃園市觀音、大園、中壢、平鎮、龍潭、楊梅及新屋等區穩定供電，另外要配合桃竹竹苗大矽谷計畫、航空城、龍潭科學園區擴建等重大建設，支援半導體、AI與資通、傳產等產業用電。

桃園市經發局表示，觀園變電所為大矽谷計畫的重要基礎建設，開發面積逾2公頃，須由市府初審後送內政部核定，台電至今尚未提送計畫書；此案攸關民生與產業發展，市府、台電將持續與地方居民及民代溝通說明。

延伸閱讀

台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

立委涂權吉提航空城拆遷戶貸款3方法 籲中央勿卸責

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

相關新聞

台電桃園規畫超高壓變電所 地方反彈

為因應桃園航空城及科技產業發展帶動的電力需求，台電公司預計於桃園市觀音區上大里設置4.9公頃的「觀園超高壓變電所」，上個...

活躍老化競賽 Hebe外公104歲進軍全國賽

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲2025年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月的全國賽，隊中高齡104歲的宋...

苗33線好望角段拓寬 最遲年底前完成委外設計

苗栗縣後龍好望角先前獲觀光署4億元補助，計畫打造優質觀光廊帶，但周邊道路仍有一小段瓶頸未打通。在立委陳超明協助下，交通部...

影／Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽邁入第5年 12/13通霄見

「Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦...

爸媽必看！育兒不是單打獨鬥 桃市提供照護「法寶」

社會上屢傳因照護不當造成虐兒事件，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心說，嬰幼兒因腦部及身體發育未成熟，對外力特別敏感與脆弱，...

「蚊子館」大樓轉型成功！桃園北安里活動中心正式啟用 提供全年服務

桃園市平鎮區北安里市民活動中心今上午正式揭牌使用，市議員黃敬平表示，該空間原為社區關懷據點，僅限每周2個半天使用，但考量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。