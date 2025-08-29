台電桃園規畫超高壓變電所 地方反彈

為因應桃園航空城及科技產業發展帶動的電力需求，台電公司預計於桃園市觀音區上大里設置4.9公頃的「觀園超高壓變電所」，上個月立告示牌，附近民眾才得知要與變電所為鄰，憂心健康受威脅。在地民代、里長等近期邀集里民，9月7日在預定地成立自救會，共同反對設置變電所。

「抗議台電設超高壓變電所！」上大里內多處路口掛出白布條，前鄉民代表徐永金、上大里長卓聖禪、富源里長張阿千、崙坪里長羅時楨等人，邀集里民站出來反對。

立委涂權吉聲援地方，日前曾邀集台電北工處人員和自救會發起人、里民溝通，跟地方說明清楚，議員吳進昌也到場。

吳進昌轉述，台電表示觀園變電所屬於行政院核定的「強化電網第1期專案計畫」，全國規畫興建5座大型變電所，其中觀園站預計2031年併入系統運轉；該變電所採屋內型設計，外觀看不到設備，具備多重安全防護措施，另設有員工宿舍，強調不會影響周邊生活與安全。

不過，吳進昌表示，台電等單位「事前完全不溝通」，逕自規畫、購置4.9公頃用地，刻意避開5公頃以上須環評與舉辦說明會的規定，「刻意規避」讓地方難以接受；此與過去推動SRF（固體回收燃料）發電廠的手法如出一轍，後來3家SRF廠都遭嚴重抗議，市府也依民意否決。

涂權吉、吳進昌指出，觀音區擁有全台規模最大的大潭發電廠，依台電說法，觀園變電所主要負責減壓大潭電廠輸送的超高壓電，但大潭廠區腹地廣闊，為何不就地在廠區設變電所，反而要在10公里外興建；觀音坐擁全國最大電廠，卻跳電頻繁，地方多年來要求優化觀音供電系統，並推動地下化工程，至今沒下文，台電愧對地方。

台電回應，觀園超高壓變電所計畫除負責桃園市觀音、大園、中壢、平鎮、龍潭、楊梅及新屋等區穩定供電，另外要配合桃竹竹苗大矽谷計畫、航空城、龍潭科學園區擴建等重大建設，支援半導體、AI與資通、傳產等產業用電。

桃園市經發局表示，觀園變電所為大矽谷計畫的重要基礎建設，開發面積逾2公頃，須由市府初審後送內政部核定，台電至今尚未提送計畫書；此案攸關民生與產業發展，市府、台電將持續與地方居民及民代溝通說明。

