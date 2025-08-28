快訊

影／Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽邁入第5年 12/13通霄見

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會說明活動。記者胡蓬生／攝影
「Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會說明活動，並邀去年12公里挑戰賽女子組冠軍游雅君擔任代言大使，現身說法分享備賽秘技，縣長鍾東錦歡迎全國愛好路跑的朋友踴躍參加。

縣府指出，2025 Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽結合跑步與親子趣味挑戰，可體驗一場熱血又歡樂的賽事，在國內深受青睞，近年有越來越多民眾參與，去年吸引超過1200人報名，今年目標為突破1500人。

今年賽事與苗栗縣視覺障礙者福利協進會持續公益合作，3公里公益體驗組每完成1公里，主辦單位就捐贈10元，支持視障者的生活與就學，活動當天也邀視障朋友為選手提供舒緩按摩服務，為參賽者加油打氣。

鍾東錦及縣府勞青處長王浩中、通霄鎮長張可欣、飛牛牧場董事長施尚斌、總經理吳明哲、通霄電廠副廠長谷震達及議員、代表多人今天連袂出席記者會，為今年賽事揭開序幕。會場除邀視障者心世界樂團為活動暖身，代言大使「玉兔女神」游雅君也現身說法，分享個人的賽前健身及備賽秘技。

游雅君去年拿下12公里挑戰賽女子組冠軍，她表示Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽是最特別又有趣的路跑活動，途中的關卡設計非常吸引路跑愛好者，她建議參賽者賽前可在家裡做階梯訓練及蚌式核心運動，屆時可輕鬆應對多元關卡與起伏賽道，安全又盡興完賽。

主辦單位表示，今年比賽規畫12公里菁英挑戰組、3公里公益體驗組，除延續攀岩、氣墊遊戲、匍匐前進等人氣關卡，還新增「水管工人」關卡，需彎身穿越狹長管道，考驗速度與敏捷，很適合親子同樂，與不同年齡層跑者一起參賽闖關。

鍾東錦指出，通霄白沙屯拱天宮媽祖進香及沙雕藝術節已是全國知名的盛會，連續5年舉辦的Miaoli Fun Young！有越來越多民眾參與，尤其這次活動參賽好禮物超所值，還結合公益「為愛而跑」，歡迎各地愛好路跑朋友踴躍參加，順道遊覽苗栗的好山好水。

王浩中表示，比賽報名費12公里組600元、3公里組500元，可說物超所值，每名參賽者都能獲得價值超過1500元的參賽好禮，包括機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊、飛牛牧場門票、完賽獎牌及美食小吃，賽道沿途安排啦啦隊與能量補給，為跑者全程應援，通霄周邊商家也推出許多優惠。相關活動訊息及報名可上伊貝特報名網，或搜尋「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」。

Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會邀各地跑者來共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影
Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會邀各地跑者來共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影
Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會說明活動。記者胡蓬生／攝影
去年12公里挑戰賽女子組冠軍游雅君（右）擔任代言大使，現身說法分享備賽秘技。記者胡蓬生／攝影
Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽今年邁入第5年，12月13日將在苗栗縣通霄鎮飛牛牧場舉辦，縣府上午辦記者會說明活動。記者胡蓬生／攝影
