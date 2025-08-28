爸媽必看！育兒不是單打獨鬥 桃市提供照護「法寶」
社會上屢傳因照護不當造成虐兒事件，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心說，嬰幼兒因腦部及身體發育未成熟，對外力特別敏感與脆弱，照護不當恐造成不可逆影響，為人父母如何正確抱持、餵養、安撫與守護孩子，市府整合多項嬰幼兒照護資源與課程，協助家庭提升育兒知能，降低意外風險。
「孕產婦全方位守護計畫」透過結合醫療院所與助產專業，搭配孕產婦關懷中心，提供每位孕婦從孕期、產程到產後6個月的整體支持；服務內容包括衛教諮詢、關懷追蹤、家庭訪視等多元方式，並整合轄內相關孕婦與婦幼資源，致力降低孕產婦與新生兒的風險，守護母嬰健康與安全。
「育兒指導服務」針對懷孕6個月以上或育有6歲以下兒童的家庭，提供到宅育兒指導，包括嬰幼兒照顧技巧、居家安全與遊戲設計，並透過親職教育講座、訓練課程及電話諮詢，幫助家長掌握正確育兒方式。
「幼兒專責醫師制度」幼兒在成長過程中，常因家長缺乏足夠醫療或健康照護知識，導致預防性醫療、健康檢查與發展追蹤不足，為強化幼兒健康守護，建立「家庭—醫療—政府」三方合作網絡，桃市府現與88間特約醫療院所合作，提供預防注射提醒、視訊關懷、個案追蹤與轉介等服務。
「多元托育與育兒資源」桃市府也建構完整托育與育兒服務，包括定點臨時托育、0至2歲育兒經濟補助、親子館與行動親子車、托嬰中心、居家托育服務、托育培訓，以及「桃園育兒資源網」等資訊平台，讓家長更加便利獲取照護資源與教養知識。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言