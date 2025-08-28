爸媽必看！育兒不是單打獨鬥 桃市提供照護「法寶」

社會上屢傳因照護不當造成虐兒事件，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心說，嬰幼兒因腦部及身體發育未成熟，對外力特別敏感與脆弱，照護不當恐造成不可逆影響，為人父母如何正確抱持、餵養、安撫與守護孩子，市府整合多項嬰幼兒照護資源與課程，協助家庭提升育兒知能，降低意外風險。

「孕產婦全方位守護計畫」透過結合醫療院所與助產專業，搭配孕產婦關懷中心，提供每位孕婦從孕期、產程到產後6個月的整體支持；服務內容包括衛教諮詢、關懷追蹤、家庭訪視等多元方式，並整合轄內相關孕婦與婦幼資源，致力降低孕產婦與新生兒的風險，守護母嬰健康與安全。

「育兒指導服務」針對懷孕6個月以上或育有6歲以下兒童的家庭，提供到宅育兒指導，包括嬰幼兒照顧技巧、居家安全與遊戲設計，並透過親職教育講座、訓練課程及電話諮詢，幫助家長掌握正確育兒方式。

「幼兒專責醫師制度」幼兒在成長過程中，常因家長缺乏足夠醫療或健康照護知識，導致預防性醫療、健康檢查與發展追蹤不足，為強化幼兒健康守護，建立「家庭—醫療—政府」三方合作網絡，桃市府現與88間特約醫療院所合作，提供預防注射提醒、視訊關懷、個案追蹤與轉介等服務。

「多元托育與育兒資源」桃市府也建構完整托育與育兒服務，包括定點臨時托育、0至2歲育兒經濟補助、親子館與行動親子車、托嬰中心、居家托育服務、托育培訓，以及「桃園育兒資源網」等資訊平台，讓家長更加便利獲取照護資源與教養知識。

