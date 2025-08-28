聽新聞
「蚊子館」大樓轉型成功！桃園北安里活動中心正式啟用 提供全年服務
桃園市平鎮區北安里市民活動中心今上午正式揭牌使用，市議員黃敬平表示，該空間原為社區關懷據點，僅限每周2個半天使用，但考量北安里長期缺乏合適的市民活動場所，且里民對公共空間需求殷切，因此推動升級為市民活動中心，今日成功揭牌成立，正式提供居民一個更完善、全年可用的優質活動空間。
桃園市副秘書長賴淑華代表市長到場主持開幕儀式，市議員黃敬平指出，北安里位於中壢與平鎮交界，人口老化指數高達140.57，為平鎮區最高。過去居民活動僅能倚賴小型場地，如延平路一段37巷的教會據點，空間實在有限。如今活動中心正式啟用，面積約60坪，並配置桌椅、投影設備、布幕、音響、電視及影印機等設施，未來將可作為長者關懷據點、社區課程教室、里民會議及親子活動場地，可以滿足不同年齡層的需求。
黃敬平表示，該大樓過去曾一度閒置，甚至曾被外界形容為「蚊子館」。近年來透過市府活化利用，已有南區身心障礙福利館進駐，如今再增設市民活動中心，使整體空間效益更能進一步提升，且北安里市民活動中心的成立，不僅解決了當地長期缺乏公共活動場所的問題，也活化了平鎮第一市場大樓空間，讓居民生活更便利、社區交流更緊密。
