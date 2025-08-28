快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

桃市舉辦「女性生命價值故事」音樂會 倡議婦幼安全與女性權益

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市政府今下午於市府地下二樓大禮堂舉辦「女性生命價值故事暨倡導婦幼安全與婦女權益」音樂會，希望透過音樂傳遞對生命的關懷與啟發。記者周嘉茹／翻攝
桃園市政府今下午於市府地下二樓大禮堂舉辦「女性生命價值故事暨倡導婦幼安全與婦女權益」音樂會，由警察局與婦幼發展局共同主辦，並邀請以真實生命故事為靈感創作的「玫瑰墓樂團」帶來演出，希望透過音樂傳遞對生命的關懷與啟發。

桃園市長張善政表示，桃園市一向重視婦幼安全與性別平權，是全國第一個成立「婦幼發展局」的縣市，更率先編纂全國首創的「性別暴力防治友善多國語言電子書」，以6種語言提供司法與求助資訊，保障新住民、移工與市民均能獲得平等資源。

玫瑰墓樂團由醫師蘇世揚領軍，10多年來透過音樂將抗癌、家庭暴力、生命困境等真實故事轉化為動人旋律，並走入校園與社區，以「文學原聲搖滾」的方式陪伴、挽回無數生命。

桃園市警局婦幼隊表示，近4年來，玫瑰墓樂團已走進校園演出400場以上，獲得熱烈回響，並於去年榮獲教育部社會教育貢獻獎肯定；音樂不僅能療癒人心，更能啟發勇氣，在場的觀眾在音樂與故事中得到觸動，對生命有更深一層的省思。

今音樂會現場氣氛溫暖感人，展現桃園市政府推動婦幼安全的決心，市府亦持續推動跨局處合作，積極落實家暴防治、兒少保護及友善多語服務，期望市民能生活在安全與尊重的環境中，也呼籲社會各界共同攜手，讓婦幼權益在城市中落實，讓更多人看見生命的價值與光芒。

音樂會

