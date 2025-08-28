恐成防災缺口！桃園近3年逾8成寺廟火災屬未列管對象 遭點名改善

桃園市消防局持續針對寺廟消防安全設備檢查，但近3年逾8成發生的火災寺廟屬未列管對象，又部分寺廟連續2年消防安檢不合格，恐成防災缺口，桃園市審計處要求檢討改善。消防局回應，將研議協同民政局辦理寺廟消防安全聯合稽查與輔導，以降低火災造成文化資產損失風險。

桃園龜山威天宮2022年8月31日發生大火，火勢猛烈，造成大殿受創嚴重，歷經近年修復，於今年7月間重新開放。威天宮屬消防局列管範圍，需每年辦理消防安全設備檢查，威天宮發生大火後，消防局除依程序完成調查檢討，並加強對該廟消防安全設施的查核與輔導，協助其重新檢視用火、用電及相關安全措施，目前該寺廟消防安全檢查已合格。

桃園市消防局指出，依消防法及相關規範，寺廟、宗祠若總樓地板面積達500平方公尺以上，即須列管，並應每年委託消防專業技師檢測，辦理消防安全設備合格申報；另外未達500平方公尺者，若屬於連棟建築，或於現場儲放爆竹煙火、液化石油氣等高風險因子，仍列為管理對象。

目前桃園市消防局列管寺廟須依規定聘請消防設備師（士）或技師檢測消防設備，每年1次申報消防安全檢查合格報告，消防局也會不定期派員抽查；未達列管標準者，雖無強制要求，但消防局會透過輔導、宣導方式，協助其注意用火用電安全。

然而審計處報告指出，2022至2024年間桃園市共發生15起寺廟火警，其中有86.67％、共13起屬於未達500平方公尺列管標準的寺廟；且3年度的寺廟檢查不合格者，總共有14座，其中連續2年度寺廟檢查不合者有2座，恐成為防災缺口。

消防局回應，針對安檢不合格的寺廟，均依程序要求限期改善，並加強複查與輔導，督促廟方完成改善措施，對於不合格者，消防局除依法開立改善通知外，仍會結合民政局資源輔導，協助逐步提升消防安全，同時已研議與民政局建立聯合查核與輔導機制，針對未列管寺廟加強現場檢視與宣導。

民政局則表示，為維護桃園市轄內寺廟消防安全，民政局每年提供未立案寺廟清冊，由消防局進行輔導及抽檢，減少火災發生，消防局已陸續補助未列管宮廟安裝住宅用火災警報器，並提供防火宣導單張張貼，結合民政局宗教研習活動辦理消防課程，提升廟方人員消防常識，降低火災風險。 桃園龜山威天宮2022年8月31日發生大火，火勢猛烈，造成大殿受創嚴重，歷經近年修復，於今年7月間重新開放。記者周嘉茹／攝影

商品推薦