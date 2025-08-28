竹北市智慧停車柱建置285格 9/1啟用收費

竹縣竹北市公所今天說，竹北市管轄路邊停車格陸續建置285格智慧停車柱，涵蓋中山路、中央路等，透過影像辨識與感測技術，紀錄停車時間並自動開單，9月1日起啟用收費。

新竹縣竹北市公所透過文字表示，智慧停車柱採太陽能供電，具備即時偵測車輛入停與離場的功能，透過影像辨識與感測技術，精準記錄停車時間並自動開單，避免收費人員於車道上作業，保障人員安全並提升交通效率。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者說，目前竹北市管轄路邊停車格逾5000格，已完成285格智慧停車柱建置，涵蓋中正西路、隘口二路、高鐵二路等路段，智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用。

他表示，停車收費時段維持原時段上午8時至晚上8時，部分區域依現場公告實施全年無休，車輛入格後前5分鐘離場免收費，繳費方式多元便利，包含行動支付、超商多媒體機補單查繳等。

鄭朝方指出，仁義市場與三民路則因整建與道路施工，將陸續建置，後續將擴展至高鐵特區周邊，完善智慧停車網絡，提升管理效率。

