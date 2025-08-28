竹北市智慧停車柱建置285格 9/1啟用收費
竹縣竹北市公所今天說，竹北市管轄路邊停車格陸續建置285格智慧停車柱，涵蓋中山路、中央路等，透過影像辨識與感測技術，紀錄停車時間並自動開單，9月1日起啟用收費。
新竹縣竹北市公所透過文字表示，智慧停車柱採太陽能供電，具備即時偵測車輛入停與離場的功能，透過影像辨識與感測技術，精準記錄停車時間並自動開單，避免收費人員於車道上作業，保障人員安全並提升交通效率。
竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者說，目前竹北市管轄路邊停車格逾5000格，已完成285格智慧停車柱建置，涵蓋中正西路、隘口二路、高鐵二路等路段，智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用。
他表示，停車收費時段維持原時段上午8時至晚上8時，部分區域依現場公告實施全年無休，車輛入格後前5分鐘離場免收費，繳費方式多元便利，包含行動支付、超商多媒體機補單查繳等。
鄭朝方指出，仁義市場與三民路則因整建與道路施工，將陸續建置，後續將擴展至高鐵特區周邊，完善智慧停車網絡，提升管理效率。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言