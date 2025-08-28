影／加碼再加碼 苗栗縣10月辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽

苗栗縣政府為傳承客語，今年再度舉辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽，且擴大規模增加比賽隊數及獎金，縣長鍾東錦另外允諾如果地方民代、鄉鎮首長參加，他將自掏腰包再額外加發獎金，盼鼓勵更多村里長或民代組隊帶小朋友參加，發揮示範帶頭作用，讓客語能承載客家文化不輟。

縣府為打嘴鼓比賽宣傳，上午公布10月19日在縣府大廳舉行，9月4日起開放線上報名至30日，或額滿即截止報名；鍾東錦期待政府與民間合力傳承祖先的智慧，把母語融入日常生活，提升使用客語的能力與意願，讓客家族群能以身為客家人為榮。

苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳開記者會，說明競賽內容及細節，鍾東錦帶領各界來賓施放氣球啟動賽事；頭份市建國國小去年在全國中小學客家藝文競賽總決賽榮獲中年級客語口說藝術類第二名佳績，3名學生開場表演精彩的口說藝術，為記者會揭開序幕。

文觀局長林彥甫指出，家庭與學校都是傳承客語的重要場域，縣府去年首度辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽，以親子客語日常對話為主題，獲得熱烈回響，今年擴大舉辦規模，組別仍分為幼兒及國小低、中、高年級共4組，但每組開放參賽隊伍從去年10隊增至15隊；比賽將評選出前3名，依序各頒發2萬、1.6萬及1萬元獎金，佳作及優勝隊伍各3000及5000元獎金，比賽總獎金達到37萬6000元。

林彥甫表示，以往有學生參加客語朗讀等語文競賽，有的參賽學生「強記」背下發音，當時客委會主委楊長鎮上前用客語與獲獎學生交談，結果對方竟然完全聽不懂，並非真正會講客語；打嘴鼓比賽按比賽規則，每隊成員至少要有一名學童和一名同住親屬，隊員上限為4人，比賽題目分餐飲購物、健康醫療、交通旅遊及休閒娛樂四大類，有20個題目，比賽當天採現場抽題方式競賽，真正會使用客語才有能力取得好成績。

鍾東錦指出，客家母語是老祖先留下來的智慧，儘管腔調互有差異，但也各具特色，最重要的是要把母語融入家庭和學校的日常生活中，尤其讓年輕一輩有興趣學習並習慣講客語，並以身為客家人為榮、以講客語為傲，傳承延續老祖宗的智慧，是政府責無旁貸的責任和義務，但只靠政府力量還是不夠，必須民間各單位齊心協力才能長久。

記者會出席來賓踴躍，鄉鎮市長及各級民代多人到場，鍾東錦鼓勵各鄉鎮市長和民代參賽，建議大家帶著孫兒孫女加緊練習並組隊，屆時他會自掏腰包再額外加發獎金，因許多來賓都是地方意見領袖，對傳承母語與發揚客家文化，都具示範帶頭作用，並有向下扎根的深遠意義。 苗栗縣政府10月19日將在縣府大廳辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽，縣長鍾東錦鼓勵大家在日常生活中多使用客語。記者胡蓬生／攝影 。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府10月19日將在縣府大廳辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽，今天辦記者會宣導大家踴躍報名參賽。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府10月19日將在縣府大廳辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽，今天辦記者會宣導大家踴躍報名參賽。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府10月19日將在縣府大廳辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽。記者胡蓬生／攝影

商品推薦