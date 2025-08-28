快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院欲將一般性補助款改為申請制，桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時批評完全沒有道理。圖／聯合報系資料照

行政院欲將一般性補助款改為申請制，引發地方政府不滿。桃園市副市長王明鉅今天參加行政院會時直言，中央此舉完全沒有道理，想給誰或給多少全看政院喜惡，對於台北市長蔣萬安提出照公式分配且不得少於現行標準的主張，他也表達支持。

王明鉅表示，財政收支劃分法修法後，除了連江縣外，全國22縣市的一般性補助款都比過去增加、財政狀況改善，在這種情況下，政院要將原本按公式分配的制度改為申請制，完全沒有必要也不合理。

「每個縣市的錢都增加了，只是多的部分有多有少不一定，」王明鉅表示，既然各縣市財政都比原來改善，根本不需要以「均衡發展」為由改變分配方式。

王明鉅說，政院骨子裡認為立法院制定的統籌分配稅款公式不合理、不公平，因此想透過一般性補助款的調整來「平衡」，但這種做法讓補助款分配完全看政院的喜惡決定，他也憂心改為申請制後，民進黨執政的縣市可能會要求更多補助。

對於蔣萬安提出「一切照公式且不能比現在少」，王明鉅表達支持。他認為，統籌分配款和一般性補助款都應該按照明確的公式計算，而非由政院主觀判斷，若改成申請制，對地方政府來說不確定因素太多，也根本不知道到底有多少錢可以處理明年預算；中央若要改變分配方式，至少應該提出明確的道理和標準，而不是「我要改就改」。

一般補助款改申請制？桃園副市長王明鉅批：完全沒道理

