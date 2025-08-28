快訊

好望角苗33線拓寬改善分兩階段 交通部先核定工程設計費1271萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗33線從西濱公路赤土崎匝道至好望角尚有2.6公里未拓寬，造成遊覽車會車困難，形成交通瓶頸亟需拓寬改善。記者吳傑沐／攝影
苗33線從西濱公路赤土崎匝道至好望角尚有2.6公里未拓寬，造成遊覽車會車困難，形成交通瓶頸亟需拓寬改善。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍好望角先前獲得觀光署4億元補助，計畫打造一流的觀光廊帶，但周邊道路瓶頸仍有一小段未打通，經立委陳超明協助持續向中央爭取，終獲得交通部正式先行核定工程設計經費1271萬元。對此，縣府表示，最遲可於年底前完成委外設計。

為因應逐年增加到後龍好望角造訪遊客，苗栗縣政府及後龍鎮公所積極爭取苗33線拓寬經費。為此，前年立委陳超明邀集公路局赴現場會勘，獲得副局長林聰利支持，後續在去年9月獲得公路局生活圈審查大會原則支持，並完成相關修正等待交通部核定，概估工程總經費為3.36億元。

但之後政局動盪，期間因財畫法及大罷免風潮，交通部針對苗33線拓寬修正計畫被迫喊卡。陳超明服務處指出，為了加速該案核定，多次在院會總質詢懇託行政院協助，終於獲得交通部正式先行核定工程設計經費1271萬元，為打通瓶頸路段啟動第一步。

縣府交通工務處長古明弘表示，已收到陳超明服務處傳來的好消息，將待收到正式公文後，爭取議會墊付預算通過，若流程順利，預計10月間即可完成設計標案發包作業，最遲於年底前完成委外設計。

他表示，苗33線從西濱公路赤土崎匝道至好望角尚有2.6公里未拓寬，造成遊覽車會車困難，設計標案出爐後再向交通部爭取後續工程興建經費，讓好望角周邊道路服務品質能大大提升。

交通部 陳超明

