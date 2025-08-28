聽新聞
桃消中油三接首次演練 出動「美洲豹」高效能化學車
馬來西亞今年4月1日發生天然氣管線爆炸，造成多處民宅毀損及民眾受傷。有鑑於此，桃園市消防局今上午10時於中油觀塘液化天然氣廠（三接）辦理搶救組合演練，目的在垂直整合市府與地方救災資源，橫向聯繫周邊友軍支援量能，以達災害發生時的緊急應變得宜。
今演練以假設管線因地震發生洩漏，廠區特種防護團各司其職進行各項任務，消防班駕駛自設小型水箱車，於洩漏管線附近架設砲塔防護，現場出動各式消防車、雲梯車、排煙車及消防機器人，防止洩漏區域洩漏氣體濃度過高，並派遣埔心分隊與桃園機場有美洲豹之稱高效能化學車進行射水防護。
另外，環保局進行空氣監測及環境事故專業技術小組桃園隊現場檢測洩漏濃度，觀音區公所亦設立前進指揮所，市府經發局及桃園市產業園區聯合服務中心亦派員協助聯繫與避難收容，環境事故專業技術小組桃園隊、桃園機場股份有限公司到場支援演練，以達地方協同處置能力。
消防局第三大隊表示，藉由此次演練，讓附近里民了解中油三接及桃園消防救災量能，於發生意外時能有效控制現場，降低災害損失。
