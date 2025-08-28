不老傳奇！Hebe外公104歲仍上舞台 竹縣天天開心隊將進軍全國賽

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲20205年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月的全國賽。新竹縣長楊文科今天前往新豐鄉三元宮表揚長輩們的傑出表現，並為團員們加油打氣，期盼他們為縣爭光，寫下活躍老化最動人的篇章。

「天天開心隊」由一群平均年齡超過70歲的長輩組成，2020年起參加活力秀賽事獲獎連連，今年成績再創高峰，在長者活躍老化競賽中，一連奪得縣內初賽及北區競賽雙金牌。

楊文科說，這群長輩從北區6縣市共26個隊伍中脫穎而出，以「不服老、不言累」的堅毅精神震撼全場，充滿活力的精彩演出贏得評審們一致的高度讚賞，真的不容易，是大家的榜樣。

「天天開心隊」成員之中，有一位人瑞阿公特別亮眼，他是高齡104歲的宋增土，是知名歌手Hebe田馥甄的外公，在北區競賽時，田馥甄低調現身與家人們一起到現場為外公加油。宋增土與另1位高齡96歲黃鴻富，已連續9年不間斷地參與賽事，對生命與健康的熱情與堅持感動眾人。

宋增土說，每年都能參加比賽是他的目標，很喜歡老師編的舞蹈，每年都會不一樣，氣氛很熱鬧，他來練舞活得健康，心情也很開心。

負責編舞的天天開心協會理事長曾郁晴表示，團員年齡層廣，最年輕7歲、最年長高齡104歲，因此她以「穿越時空，傳承客家記憶：聆聽歲月裡的溫暖幸福點滴」為主題，讓老中青幼所有團員帶領大家時光倒流，回到50年前的客家農村生活，那時候沒有3C產品、沒有手機，阿公們在樹下喝茶聊天，孩子們在旁邊玩耍，有時候玩起布袋戲講古，那就是最美好的時光。 負責編舞的天天開心協會理事長曾郁晴表示，團員年齡層廣，最年輕7歲、最年長高齡104歲。圖／新竹縣府提供 「天天開心隊」由一群平均年齡超過70歲的長輩組成，今年成績再創高峰，在長者活躍老化競賽中，一連奪得縣內初賽及北區競賽雙金牌。圖／新竹縣府提供 新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲20205年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月份的全國賽，高齡104歲的宋增土（右二），是知名歌手Hebe田馥甄的外公。圖／新竹縣府提供

