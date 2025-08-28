快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，帶領觀眾走進祈福遶境世界。圖／桃園市文化局提供
桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，帶領觀眾走進祈福遶境世界。圖／桃園市文化局提供

遶境是台灣民俗信仰中重要儀式之一，桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，精選60件遶境案例，包含南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，帶領觀眾走進祈福遶境世界。

「迎神遶境在桃園」策展顧問謝宗榮表示，桃園的遶境活動雖然在全台來講並不是最大、最有名，但類型特別多，包括桃園最特別的石門水庫水上遶境及輪祀的過頭遶境，都是別的地方沒有的。

文化局表示，此次特展精選遶境案例廟宇有南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及展出子弟軒社如鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，透過超過60件滿載桃園信仰故事的展品，帶領觀眾以文化為形式，走進充滿人情與神情交織的祈福遶境世界。

除上述4大類型的遶境，展覽中亦有「神排場」介紹陣頭編制，「遶境小百科」補充遶境小知識，「迎神裝備」分享隨香客的配備，「神文化」展示凝聚地方情誼的遶境活動，「神行程」講述桃園特色水陸遶境，以及「神傳承」看見轉譯傳統文化新風貌。壓軸的「神經濟」則以土地公民俗藝術節為例，在中原大學財金系教授陳佑倫指導下，進行田野調查與產業分析，揭示遶境活動如何成為帶動地方經濟與觀光的重要動能。

桃園市文化基金會副執行長王啟仲表示，遶境活動具有豐沛的文化活力，包含各宮廟、陣頭、儀軌，甚至沿街民眾的發心貢獻，都蘊含著感動人心的力量與促進社會繁榮的功能，顯示民俗文化活動已實質嵌入地方產業鏈之中，展覽內容不僅呈現民俗的多樣性，更呼應桃園長期以來推動特色文化節慶、保存及推廣閩南文化的願景。

桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，帶領觀眾走進祈福遶境世界。圖／桃園市文化局提供
桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，帶領觀眾走進祈福遶境世界。圖／桃園市文化局提供

遶境 桃園 石門水庫

延伸閱讀

備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

桃園楊梅妙齡女騎士逆向猛撞小貨車 傷勢曝光

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

桃園警銀為民眾守住逾1961萬辛苦錢 張善政：人人都要有防詐意識

相關新聞

不老傳奇！Hebe外公104歲仍上舞台 竹縣天天開心隊將進軍全國賽

新竹縣新豐鄉「天天開心隊」榮獲20205年長者活躍老化競賽北區競賽金牌，將代表竹縣進軍10月的全國賽。新竹縣長楊文科今天...

遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

遶境是台灣民俗信仰中重要儀式之一，桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，精選60件遶境案例，包...

台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

台電公司要在桃園市觀音區設置「觀園超高壓變電所」，用地在上大里面積約4.9公頃，上個月立告示牌附近民眾才知道要和超高壓為...

明天就是七夕 桃園推步道輕旅遊賞「峭壁上的愛情」

明天就是七夕情人節，適逢艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局特別推薦情侶走訪大溪區打鐵寮古道與白石山步道，享受綠蔭包圍與清...

李千娜、巴大雄周六永安漁港開唱 免費參加還能抽獎

桃園市永安漁港星繽樂嘉年華壓軸場「星光熠熠金曲夜」，30日周六晚間7時將由星光幫藝人李千娜、潘裕文、百萬獎金歌手「吉巴萘...

竹北市智慧停車柱9月1日啟用！ 校園周邊、重點路段285格率先實施

竹北市公所今天宣布無人化、無紙化的智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用，「智慧停車柱」率先於校園周邊及重點路段實施，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。