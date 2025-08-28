遶境不只是信仰 桃園土地公文化館特展解密民俗產業鏈

遶境是台灣民俗信仰中重要儀式之一，桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，精選60件遶境案例，包含南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，帶領觀眾走進祈福遶境世界。

「迎神遶境在桃園」策展顧問謝宗榮表示，桃園的遶境活動雖然在全台來講並不是最大、最有名，但類型特別多，包括桃園最特別的石門水庫水上遶境及輪祀的過頭遶境，都是別的地方沒有的。

文化局表示，此次特展精選遶境案例廟宇有南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及展出子弟軒社如鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，透過超過60件滿載桃園信仰故事的展品，帶領觀眾以文化為形式，走進充滿人情與神情交織的祈福遶境世界。

除上述4大類型的遶境，展覽中亦有「神排場」介紹陣頭編制，「遶境小百科」補充遶境小知識，「迎神裝備」分享隨香客的配備，「神文化」展示凝聚地方情誼的遶境活動，「神行程」講述桃園特色水陸遶境，以及「神傳承」看見轉譯傳統文化新風貌。壓軸的「神經濟」則以土地公民俗藝術節為例，在中原大學財金系教授陳佑倫指導下，進行田野調查與產業分析，揭示遶境活動如何成為帶動地方經濟與觀光的重要動能。

桃園市文化基金會副執行長王啟仲表示，遶境活動具有豐沛的文化活力，包含各宮廟、陣頭、儀軌，甚至沿街民眾的發心貢獻，都蘊含著感動人心的力量與促進社會繁榮的功能，顯示民俗文化活動已實質嵌入地方產業鏈之中，展覽內容不僅呈現民俗的多樣性，更呼應桃園長期以來推動特色文化節慶、保存及推廣閩南文化的願景。 桃園市土地公文化館今起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，帶領觀眾走進祈福遶境世界。圖／桃園市文化局提供

