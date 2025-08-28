台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

台電公司要在桃園市觀音區設置「觀園超高壓變電所」，用地在上大里面積約4.9公頃，上個月立告示牌附近民眾才知道要和超高壓為鄰，憂心健康受威脅。前鄉民代表徐永金、上大里長卓聖禪、富源里長張阿千、崙坪里長羅時楨等人邀集里民，9月7日在現場成立自救會，反對設置變電所。

立法委員涂權吉也聲援地方，日前並邀集台電北工處人員和自救會發起人、里民溝通，議員吳進昌也到場。吳進昌轉述，台電說觀園變電所是行政院核定的強化電網第一期專案計畫，全國要興建5座這種大規模的變電所，觀園變電所訂2031年併入系統運轉，採用屋內型設計，外面看不見設備，有多重安全防護措施，而且有員工宿舍，不影響民眾生活與安全。

吳進昌指出，台電和一些公共工程單位真的不知道在想什麼，事先完全不和地方溝通，不打一聲招呼，以為規畫和購得4.9公頃的用地，可以避開5公頃要做環評、開說明會的規定，就能不顧地方的感受要大家接受，過去SRF（固態燃料棒）發電廠也是這樣，結果3家都遭到嚴重抗議，市府也站在民意這邊否決。

涂權吉、吳進昌表示，觀音區有全台灣規模最大的大潭發電廠，按台電的說法，觀園變電所也要負責減壓大潭電廠輸送的超高壓電，既然這樣，大潭廠區這麼大，為什麼不直接在電廠裡設置變電所，卻在10公里外另建變電所。過去一直要求台電優化觀音區的供電系統，盡量地下化，到現在也沒做好，觀音有全國最大的發電廠，卻一樣常常跳電。

台電公司表示，觀園超高壓變電所計畫除了負責桃園市觀音、大園、中壢、平鎮、龍潭、楊梅及新屋等區穩定供電，另外要配合桃竹竹苗大矽谷計畫、航空城、龍潭科學園區擴建等重大建設，支援半導體、AI與資通、傳產等產業用電。

商品推薦