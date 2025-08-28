快訊

LINE ALBUM 2025828 250828 8 0
消防局特搜大隊在大園區竹圍漁港舉辦四場次水域救援訓練，共65名消防同仁參訓。圖：消防局提供

桃園素有「千塘之鄉」的美名，水域環境廣布，也凸顯了水域安全與救援的重要性，近年各地水域安全事故頻傳，夏季更因遊客眾多及大型活動頻繁，水域事故風險明顯提升。為強化消防人員應變能量，消防局特搜大隊於今(114)年8月20日、22日、27日及29日，在大園區竹圍漁港舉辦四場次水域救援訓練，共65名消防同仁參訓，透過實戰模擬精進船艇操作與救溺技能。

LINE ALBUM 2025828 250828 21 0
訓練核心在於「安全、效率、實戰」，確保第一時間救回寶貴生命。圖：消防局提供

此次訓練也配合即將登場的「桃園珍珠國際海岸音樂節」安全維護需求，演練船艇組裝、動力操作、故障排除、落水救援及急救處置等情境，讓消防人員熟悉完整流程，有效提升臨場反應與協調能力。

特搜大隊長郭百倫表示，訓練核心在於「安全、效率、實戰」，確保第一時間救回寶貴生命。他並呼籲民眾從事水域活動時遵守規範、配合救生人員指引，同時提醒「安全戲水、遠離急流，多一分準備就能多一分安全，守護水域安全需要消防與市民共同努力。消防局也強調未來將持續辦理各類實戰演練，強化跨單位合作，落實「救援專業不間斷、守護市民零死角」的目標，全力守護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：備戰珍珠國際海岸音樂節 桃園消防下水實戰精進船艇操作技能

