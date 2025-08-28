李千娜、巴大雄周六永安漁港開唱 免費參加還能抽獎
桃園市永安漁港星繽樂嘉年華壓軸場「星光熠熠金曲夜」，30日周六晚間7時將由星光幫藝人李千娜、潘裕文、百萬獎金歌手「吉巴萘」、 原住民界人氣王「巴大雄」，以及新秀Yunix軒宇一起嗨翻永安漁港；此外，也規畫摸彩活動及驚喜「絢爛花火秀」，邀民眾到永安漁港吃海鮮、聽音樂、看煙火。
中壢區漁會表示，為了讓民眾能欣賞永安漁港夜之美，漁會於暑假尾聲夜晚舉辦星繽樂嘉年華，30日除了有多組歌手輪番演唱外，還有絢爛花火秀點亮夜空。另加碼摸彩活動，最大獎是JVC 32 吋顯示器1台，其他豐富獎項還有氣炸鍋、摺疊拉桿購物車、免手洗拖把組、永安漁港聯名T-shirt毛巾組等。
民眾可於活動當天晚間6時至6時30分至服務台領取抽獎券（限量200張），另也提供線上觀賞直播民眾10組便利商店百元禮物卡抽獎。
桃園市農業局長陳冠義表示，永安漁港是桃園獨具特色的客家漁港，包括周遭的海螺客家文化園區，可學習海洋客家的文化歷史；看先人如何用石頭藉由自然界力量堆砌石滬；桃園青年體驗學習園區，則擁有北台灣最多項高低空設施探險活動體驗場域。
陳冠義說，還有大小朋友都喜歡的新屋綠色走廊，則是熱門親子自行車暢遊林道。而永安漁港更為周邊景點中心基地，漁港觀光漁市供應美味海鮮熱炒，人潮不斷絡繹不絕，推薦遊客一嚐在地海鮮料理與名聞遐邇的新屋鵝肉，透過風景、美食進一步看見桃園之美。
