明天就是七夕 桃園推步道輕旅遊賞「峭壁上的愛情」

明天就是七夕情人節，適逢艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局特別推薦情侶走訪大溪區打鐵寮古道與白石山步道，享受綠蔭包圍與清新空氣之餘，也能欣賞期間限定的美麗花朵，為浪漫節日留下難忘回憶。

觀旅局指出，艷紅鹿子百合主要分布在台灣北部，多生長在陡峭岩壁上，被譽為「峭壁上的愛情」，象徵堅貞不渝的愛戀，趁著七夕賞花，絕對能為這個節日增添動人註解。

不過，打鐵寮古道全長3.6公里，雖然路線平緩，沿途可見日治時期古橋、營區遺址與壯觀溪谷，但想看到艷紅鹿子百合還要深入到白石山步道的岩壁路段，步道全長約4.5公里，路程約2小時，需評估體力。

觀旅局表示，大溪除了山林步道與季節限定花朵，其他觀光資源也很豐富，巴洛克式建築的大溪老街、靜謐的慈湖兩蔣文化園區、石門水庫的湖光山色或龍潭小粗坑古道，都很適合情侶一同造訪。 時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供 時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／民眾江金珠提供 時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供

商品推薦