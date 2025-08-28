快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

明天就是七夕 桃園推步道輕旅遊賞「峭壁上的愛情」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供

明天就是七夕情人節，適逢艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局特別推薦情侶走訪大溪區打鐵寮古道與白石山步道，享受綠蔭包圍與清新空氣之餘，也能欣賞期間限定的美麗花朵，為浪漫節日留下難忘回憶。

觀旅局指出，艷紅鹿子百合主要分布在台灣北部，多生長在陡峭岩壁上，被譽為「峭壁上的愛情」，象徵堅貞不渝的愛戀，趁著七夕賞花，絕對能為這個節日增添動人註解。

不過，打鐵寮古道全長3.6公里，雖然路線平緩，沿途可見日治時期古橋、營區遺址與壯觀溪谷，但想看到艷紅鹿子百合還要深入到白石山步道的岩壁路段，步道全長約4.5公里，路程約2小時，需評估體力。

觀旅局表示，大溪除了山林步道與季節限定花朵，其他觀光資源也很豐富，巴洛克式建築的大溪老街、靜謐的慈湖兩蔣文化園區、石門水庫的湖光山色或龍潭小粗坑古道，都很適合情侶一同造訪。

時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／民眾江金珠提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／民眾江金珠提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供
時序入秋，象徵「堅貞不渝愛情」的艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局推薦情侶趁七夕到大溪賞花。圖／桃園市觀光旅遊局提供

節日 情侶 石門水庫

延伸閱讀

約會誰出錢？ 五成一曾採「AA制」 七夕禮物這兩種最踩雷

別人約會你發財！命理師曝：七夕三生肖三星座「單身」反能錢滾錢

明天七夕除了約會外…還有妙招開智慧、求子女、招好運、旺桃花

台南3文化館七夕新玩法 挑戰戀愛任務拿信物

相關新聞

台電桃園蓋超高壓變電所地方蒙在鼓裡？觀音民眾組自救會對抗

台電公司要在桃園市觀音區設置「觀園超高壓變電所」，用地在上大里面積約4.9公頃，上個月立告示牌附近民眾才知道要和超高壓為...

明天就是七夕 桃園推步道輕旅遊賞「峭壁上的愛情」

明天就是七夕情人節，適逢艷紅鹿子百合綻放，桃園市觀光旅遊局特別推薦情侶走訪大溪區打鐵寮古道與白石山步道，享受綠蔭包圍與清...

李千娜、巴大雄周六永安漁港開唱 免費參加還能抽獎

桃園市永安漁港星繽樂嘉年華壓軸場「星光熠熠金曲夜」，30日周六晚間7時將由星光幫藝人李千娜、潘裕文、百萬獎金歌手「吉巴萘...

竹北市智慧停車柱9月1日啟用！ 校園周邊、重點路段285格率先實施

竹北市公所今天宣布無人化、無紙化的智慧停車收費系統將於9月1日正式啟用，「智慧停車柱」率先於校園周邊及重點路段實施，第一...

斥資千萬推桃園運動卡成效不彰 審計處點名體育局研謀改善

桃園市政府推出市民卡、敬老愛心卡以及運動卡鼓勵民眾參與運動，不過這項政策的執行卻因配合單位多為公立場館，私營運動場館則因參與意願低遭審計處點名檢討，希望體育局能夠檢視計畫行銷策略以提升成效。

扯！新竹瓦斯表登載錯 住戶竟遭追繳8年1.9萬

新竹縣一名住戶近日向縣議員邱靖雅陳情，指自家瓦斯表多年前與鄰居裝錯，導致用量長期計算錯置，近日卻遭新竹瓦斯公司追繳高達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。