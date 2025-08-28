快訊

斥資千萬推桃園運動卡成效不彰 審計處點名體育局研謀改善

桃園市體育局推運動卡鼓勵民眾運動，但因私營場館參與度不足遭審計處點名改善。圖：李春台攝

桃園市政府推出市民卡、敬老愛心卡以及運動卡鼓勵民眾參與運動，不過這項政策的執行卻因配合單位多為公立場館，私營運動場館則因參與意願低遭審計處點名檢討，希望體育局能夠檢視計畫行銷策略以提升成效。

08b94e53 9884 46f9 a668 a91c70a7784b scaled
桃園市體育局辦理「來迄桃園走透透」數位走跑計畫記者會。圖：市府提供

審計處指出，為提升市民運動風氣及整體運動人口，暨鼓勵長者走出戶外運動，體育局113年度於「體育業務－體育推展工作」編列1000萬元，辦理運動平權及運動卡相關計畫。審計處同時提到，體育局自111至113年度推動運動卡計畫，特約場館分別有14家、13家及14家，均以國民運動中心及市立運動場館為主要特約場館，轄內雖有私營運動場館，但因參與運動卡計畫意願相對有限，或有限縮民眾場域選擇之可能，另部分場館原有優惠方案優於運動卡，導致運動卡優惠較無誘因，點名體育局應適當檢視計畫行銷策略，以提升計畫成效。

760911fd edd9 447c 83a2 c11b8201a4c8 scaled
數位走跑計畫希望鼓勵民眾透過APP累計運動里程，完成目標就能兌換獎品。圖：市府提供

此外，體育局獲教育部體育署補助辦理「來迄桃園走透透」數位走跑計畫，這項桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」，決標金額694萬餘元，希望鼓勵民眾透過APP累計運動里程，完成目標就能兌換獎品。但審計處發現，體育局規劃主線任務、事件卡任務及實體活動任務等，設立20個示範點，但去年總計僅3930人參與加入會員，另蒐集1132份問卷，整體平均滿意度為2.94分（滿分 5 分），使用人次及民眾滿意度都還有大幅成長空間，希望體育局能夠研謀改善。

本文章來自《桃園電子報》。原文：斥資千萬推桃園運動卡成效不彰 審計處點名體育局研謀改善

斥資千萬推桃園運動卡成效不彰 審計處點名體育局研謀改善

