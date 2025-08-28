扯！新竹瓦斯表登載錯 住戶竟遭追繳8年1.9萬

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣一名住戶近日向縣議員邱靖雅陳情，指自家瓦斯表多年前與鄰居裝錯，導致用量長期計算錯置，邱靖雅與新竹瓦斯公司總經理邱世昌討論此案。記者郭政芬／攝影
新竹縣一名住戶近日向縣議員邱靖雅陳情，指自家瓦斯表多年前與鄰居裝錯，導致用量長期計算錯置，近日卻遭新竹瓦斯公司追繳高達1萬9000元。邱靖雅痛批，錯誤源自業者管理疏失，卻以「使用者付費」為由要求民眾全額負擔，顯然不公平。

邱靖雅指出，經了解，該案可追溯至2017年，因裝表及登錄錯誤導致計費失準。以往類似案件多由裝錯表的廠商負責，但此案發生年代久遠，無法追溯當年承包商，新竹瓦斯公司遂向民眾追討8年累積的費用共1萬9000元。

「這不是民眾拒絕付費，而是責任應由雙方共同承擔，甚至各自負擔一半亦可，而非業者完全卸責。」邱靖雅表示，直到近兩年更換電子表，家中瓦斯無法使用時，檢修人員才發現資料錯置。她強調，已將案件送交新竹縣縣府消保處調解，她並詢問各縣市作法，「多數縣市僅有抄錯表案例，幾乎沒有發生過裝錯表的情況，此案更顯凸顯管理問題。」

該住戶長期以銀行轉帳繳費，帳單金額均為數百元，從未被提醒異常，對此，新竹瓦斯公司總經理邱世昌回應，該事件是因表籍登載錯誤，導致相鄰2用戶出現瓦斯費用錯置的情形，此事無論是汰換表廠商疏失，抑或同仁登載錯置，瓦斯公司都有疏失，責無旁貸。

邱世昌表示，因瓦斯公司是縣營事業單位，過去是否有相關處理案例，需要再做確認；另外，瓦斯公司內部已針對此事召開會議，並責成公司主管拜訪用戶就此事造成用戶不便向其致歉，並與用戶協商補繳費用及付款方式。

該案可追溯至2017年，因裝表及登錄錯誤導致計費失準。記者郭政芬／攝影
新竹縣一名住戶近日向縣議員邱靖雅陳情，指自家瓦斯表多年前與鄰居裝錯，導致用量長期計算錯置，近日卻遭新竹瓦斯公司追繳高達1...

