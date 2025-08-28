聽新聞
0:00 / 0:00
竹市推休閒娛樂條例 未納管八大起爭議
新竹市政府近期制定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，市議會時代力量黨團昨批未納管八大行業、缺乏稽查制度且罰則過輕；民進黨團則認為立法重點是防堵休閒場館進駐社區與學校。市府回應，八大行業已停止新設，相關業者都已列管稽查。
時力議員林彥甫、蔡惠婷與廖子齊主張，八大行業應視為休閒娛樂事業一併納管，只要涉及賭博、妨害風化、毒品等違法行為，經起訴後，主管機關即可依法勒令停業。並指該條例草案未比照外縣市有稽查相關條文，且罰則太軟，對違法業者欠缺嚇阻力。
主動提案訂定該條例的民進黨團則持不同看法，黨團指出，因應近年麻將館、德州撲克等休閒場館逐漸進入住宅區、鄰近校園地帶，衍生亂象，催生條例是為防堵休閒場館業無序擴張，聚焦規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計等。
針對時力黨團質疑未將八大行業納管，新竹市政府產發處昨回應，早已全面停止八大行業新設立商業登記及所在地變更案件核准，目前列管業者共74家，今年迄今稽查126次，並持續列管追蹤。
產發處也說明，休閒活動場館業非法定特許行業，但部分業者卻以此名義登記，實際經營麻將館等營業行為，市府列管業者共26家。今年7月起，市府已施行「新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點」，也參考其他縣市經驗，訂定「經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，送市議會審議。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言