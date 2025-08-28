桃市跨年晚會 採桃園棒球場、亞矽創基地雙主場

2026年桃園跨年晚會地點出爐！桃園市觀旅局昨證實，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地舉行跨年活動，預算2950萬元也創歷年新高，屆時將結合旅宿業推跨年期間住宿優惠。地方民代認同雙主場構想，但也建議做好交通、疏散等安全配套。

據了解，桃市府評估跨年晚會地點有許多口袋名單，除了桃園棒球場與亞矽創基地，還有桃園藝文園區、機捷A21周邊腹地與中壢體育園區等，但考量體育園區內基礎建設未完整，晚會高峰人潮上看4、5萬人，交通疏散至關重要，所以擇定周邊有機場捷運的棒球場。

「預算創新高，除了球場需要清潔復舊，活動內容豐富程度也是一大關鍵。」觀旅局長陳靜芳說，跨年演唱會將辦在棒球場內，約能容納2萬5千名觀眾，亞矽創基地則會架大螢幕，供無法進場或只想參與倒數的民眾共襄盛舉，煙火秀則會在規畫2地都看得到的地方施放。

市議員呂林小鳳認為桃園藝文園區周邊正在蓋捷運，交通多少受影響，棒球場腹地大、交通便利是不錯選擇；市議員彭俊豪覺得雙主場是不錯構想，但今年台灣燈會也是雙主場，大量人潮曾癱瘓交通，建議市府在交通維護、觀眾安全與周邊住戶安寧做好配套。

陳靜芳回應，棒球場過去曾辦大型跨年演唱會，市府有交通疏散經驗。桃園下半年還有珍珠海岸國際音樂節、萬聖城、大龍門鱻遊記等活動，將結合旅宿業推跨年住宿優惠，帶動觀光。

