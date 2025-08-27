快訊

竹北東區又傳塑膠惡臭環保局追查中 民怨：連兩晚「門窗要關好」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市今晚又瀰漫一股疑似塑膠燃燒惡臭，市民指出，聞到類似燃燒塑膠、輪胎的味道。圖為示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
新竹縣竹北市今晚又瀰漫一股疑似塑膠燃燒惡臭，市民指出，聞到類似燃燒塑膠、輪胎的味道。圖為示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

新竹竹北市東區今晚7點多許，空氣中再度瀰漫一股疑似塑膠燃燒的惡臭，不少市民透過1999專線、里長及議員通報情況，環保局已緊急派員追查氣味來源。由於昨日深夜也曾出現相同異味，讓居民大嘆「怎麼又來了」，並在社群群組互相提醒「記得關好門窗，盡量不要出門」。

民眾指出，今晚東區多處地點都有異味，形容味道類似「燒塑膠、燒輪胎」，範圍涵蓋喜來登、高鐵特區周邊，以及十興路、自強南路一帶，居民陸續向縣府環保局陳情，懷疑有偷排的問題，希望能盡快查明原因。也有網友呼籲，民眾可回報聞到異味的地點，協助縮小範圍，加快追查進度。

針對今天晚間的異味事件，環保局長蕭宏杰除了已派員巡查，也親自外出到協助巡查，正全力追查異味來源，希望能盡快釐清。另針對昨晚的異味，蕭宏杰也說明，昨晚接到通報，立即巡查遠紡、大享、中砂及AI園區等工業廠區，並沿多條主要道路巡查，均未發現可疑汙染源。

多位竹北市議員今天晚間又接獲民眾通報臭味，將於明日新竹縣議會臨時會要求環保局長，針對兩晚連續出現異味的原因及後續應對措施，提出詳細說明。

竹北 新竹 環保局長

