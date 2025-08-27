德國聖誕市集首度登陸桃園 12月藝文廣場飄異國風情

桃園市長張善政今天會見德國經濟辦事處長蘭依樺及在台德國廠商代表，雙方針對未來經貿合作交換意見，盼促進各產業合作交流。張表示，今天是蘭處長上任後第二度率德商訪桃，桃園軌道建設正如火如荼進行，感謝台灣西門子公司在捷運工程方面的協助，綠線捷運預計明年底通車，希望提供乘客安全穩定的乘車體驗。

張善政表示，桃園擁有完整產業供應鏈，也積極優化產業園區並打造科技聚落，成功吸引多家國際知名企業進駐，加上地理優位與豐沛的人才資源，是德國廠商投資首選。

張善政說，桃園在今年初成立「智慧產業學院」，創立後推出許多線上和實體課程，至今已累積4千位以上在地企業管理階層參與課程，將公司實際狀況帶入課程深度討論交流，期待未來可以多邀請在座德商企業派代表來演講，相信將成為德國企業把相關技術、技能和智慧製造等引進桃園的良好平台，也期望可以就技術層面和國際實務方面，協助在地企業開闊視野。

蘭依樺表示，期望持續拓展台灣對德國產業的關注和合作，也希望後續可以和桃園有定期交流；德國聖誕市集今年將首度移師桃園藝文廣場舉辦，將展售德國傳統美食、飲品及德國產品，期盼能夠傳遞德國傳統聖誕氣氛。會中蘭依樺也親自遞贈今年12月在藝文廣場舉辦的德國聖誕市集及9月的永續高峰會邀請卡給張善政，歡迎他共襄盛舉。

