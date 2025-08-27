快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

竹北樹網公園啟用 孩童長者共享綠色空間

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣竹北市公所打造「樹網公園」今天啟用，市長鄭朝方視察表示，園區設計保留巨木並融入樹網遊具，營造森林般氛圍，讓孩童攀爬探索、長者健身休憩，成民眾共享綠色空間。

鄭朝方接受中央社記者訪問表示，樹網公園是「以樹織網」為特色遊戲場，孩子可進行垂直或水平攀爬，訓練肌耐力與協調性，也可作為吊床休憩，還可搭配溜滑梯設施，兼具活力遊戲與安靜放鬆功能。

他說，園區設計以「樹與遊具共舞」為核心理念，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般遊戲場景，孩子可在樹網間穿梭攀爬時，感受自然遮蔭涼爽與包覆，讓探索與休憩在綠意中交織。

鄭朝方表示，顧及到長者需求，公園內也設有體健設施，整體設計採統一色系，搭配自由曲線環狀步道與曲線造型休憩椅，營造簡約空間氛圍，現場通透視野設計讓家長安心陪伴孩童遊玩。

他指出，另設置淺碟式草皮能達美觀，並有天然滯洪功能，展現環保與防災兼顧巧思；在夜間照明也升級，提升安全性與使用便利性，讓公園在白天與夜晚都能成為市民安心去處。

新竹 鄭朝方

延伸閱讀

「樹與遊具共舞」竹北特色公園開箱 森林系遊戲場好吸睛

「喜樂方舟」園區先蓋再說 尚缺2億…吳春山募款：歡迎共襄盛舉

竹北飄塑膠燃燒異味 竹縣環保局籲外出戴口罩

高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網

相關新聞

人力荒未解！桃捷喊調薪「明年跟上雙北」

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率更一度超過10%。桃捷今坦言，薪資落後同業是員工離職...

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；...

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹...

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷...

能歌能舞、能說能演！苗栗首度組客家青年訪問團赴大馬交流 成果豐碩

苗栗縣政府今年首度籌組「客家青少年國際事務訪問團」，於8月11日至15日赴馬來西亞檳城展開文化交流，獲當地客家社團及媒體...

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。