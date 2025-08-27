竹北樹網公園啟用 孩童長者共享綠色空間
新竹縣竹北市公所打造「樹網公園」今天啟用，市長鄭朝方視察表示，園區設計保留巨木並融入樹網遊具，營造森林般氛圍，讓孩童攀爬探索、長者健身休憩，成民眾共享綠色空間。
鄭朝方接受中央社記者訪問表示，樹網公園是「以樹織網」為特色遊戲場，孩子可進行垂直或水平攀爬，訓練肌耐力與協調性，也可作為吊床休憩，還可搭配溜滑梯設施，兼具活力遊戲與安靜放鬆功能。
他說，園區設計以「樹與遊具共舞」為核心理念，保留原有巨木並融入特色樹網遊具，打造出如森林般遊戲場景，孩子可在樹網間穿梭攀爬時，感受自然遮蔭涼爽與包覆，讓探索與休憩在綠意中交織。
鄭朝方表示，顧及到長者需求，公園內也設有體健設施，整體設計採統一色系，搭配自由曲線環狀步道與曲線造型休憩椅，營造簡約空間氛圍，現場通透視野設計讓家長安心陪伴孩童遊玩。
他指出，另設置淺碟式草皮能達美觀，並有天然滯洪功能，展現環保與防災兼顧巧思；在夜間照明也升級，提升安全性與使用便利性，讓公園在白天與夜晚都能成為市民安心去處。
