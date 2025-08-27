快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

議員籲納管八大行業 新竹市府：全面停設並列管

中央社／ 新竹市27日電

時代力量新竹市議員表示，市府的「休閒娛樂事業管理自治條例」草案，應將八大行業一併納管。市府表示，八大行業已全面停止新設，既有的業者均列管稽查。

新竹市議會時代力量黨團今天召開記者會，議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊共同提出該黨團版本的「休閒娛樂事業管理自治條例」，訴求杜絕麻將館賭博、八大行業應一併納管。

林彥甫指出，市府版本僅針對麻將、棋藝、德州撲克等娛樂場所，範圍過於狹隘，八大行業同樣屬於休閒娛樂事業，若涉及賭博、妨害風化或毒品等違法行為，應於遭檢方起訴後立即勒令停業。此外，也應考量公共利益，遠離學區。

蔡惠婷認為，市府不應針對單一產業各自訂定管理條例，而應參考其他縣市經驗，制定統一的「特定事業管理自治條例」，避免未來因新興產業出現治安疑慮時，才被動另立專法。

廖子齊則批評，市府草案未建立「聯合稽查」制度，恐影響執法效力，呼籲應明訂由警察、消防、衛生及環保等單位跨局處聯合稽查，並禁止業者以密碼鎖或阻隔設施規避稽查，確保管理有法可依。

竹市議會民進黨團則表示，黨團主動提案訂定休閒娛樂事業管理自治條例，均聚焦於規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計，立法目的是為防堵休閒場館業無序擴張，避免引發青少年沉迷風險與鄰里治安問題。

新竹市政府表示，經參考其他縣市自治條例的實務經驗，訂定「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，日前已送市議會審議，持續推進相關法制程序。

市府指出，目前轄內八大行業已全面停止新設立與變更登記，全市列管業者共74家，部分業者以「休閒活動場館業」名義登記，卻實際經營麻將館等行業，若涉及聚賭或交易，警方將依賭博罪移送法辦。

新竹 八大行業 時代力量

延伸閱讀

苗栗4大文化資產修復改善工程獲中央補助9成經費 金額逾1.9億元

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

王婉諭籲下台為民進黨解圍 柯建銘：不需他們置喙

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

相關新聞

人力荒未解！桃捷喊調薪「明年跟上雙北」

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率更一度超過10%。桃捷今坦言，薪資落後同業是員工離職...

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；...

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹...

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷...

能歌能舞、能說能演！苗栗首度組客家青年訪問團赴大馬交流 成果豐碩

苗栗縣政府今年首度籌組「客家青少年國際事務訪問團」，於8月11日至15日赴馬來西亞檳城展開文化交流，獲當地客家社團及媒體...

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。