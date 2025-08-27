議員籲納管八大行業 新竹市府：全面停設並列管

時代力量新竹市議員表示，市府的「休閒娛樂事業管理自治條例」草案，應將八大行業一併納管。市府表示，八大行業已全面停止新設，既有的業者均列管稽查。

新竹市議會時代力量黨團今天召開記者會，議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊共同提出該黨團版本的「休閒娛樂事業管理自治條例」，訴求杜絕麻將館賭博、八大行業應一併納管。

林彥甫指出，市府版本僅針對麻將、棋藝、德州撲克等娛樂場所，範圍過於狹隘，八大行業同樣屬於休閒娛樂事業，若涉及賭博、妨害風化或毒品等違法行為，應於遭檢方起訴後立即勒令停業。此外，也應考量公共利益，遠離學區。

蔡惠婷認為，市府不應針對單一產業各自訂定管理條例，而應參考其他縣市經驗，制定統一的「特定事業管理自治條例」，避免未來因新興產業出現治安疑慮時，才被動另立專法。

廖子齊則批評，市府草案未建立「聯合稽查」制度，恐影響執法效力，呼籲應明訂由警察、消防、衛生及環保等單位跨局處聯合稽查，並禁止業者以密碼鎖或阻隔設施規避稽查，確保管理有法可依。

竹市議會民進黨團則表示，黨團主動提案訂定休閒娛樂事業管理自治條例，均聚焦於規範開業條件、營業時間、距離限制與罰則設計，立法目的是為防堵休閒場館業無序擴張，避免引發青少年沉迷風險與鄰里治安問題。

新竹市政府表示，經參考其他縣市自治條例的實務經驗，訂定「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，日前已送市議會審議，持續推進相關法制程序。

市府指出，目前轄內八大行業已全面停止新設立與變更登記，全市列管業者共74家，部分業者以「休閒活動場館業」名義登記，卻實際經營麻將館等行業，若涉及聚賭或交易，警方將依賭博罪移送法辦。

