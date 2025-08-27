人力荒未解！桃捷喊調薪「明年跟上雙北」

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率更一度超過10%。桃捷今坦言，薪資落後同業是員工離職主因，會盡速追上雙北水準。民代也呼籲市府協助調整待遇，並建立公開透明的升遷管道，提升員工信心。

疫情過後，桃捷公司近2年終於轉虧為盈，但員工流動率高問題依舊無解，隨綠線即將通車，人力需求壓力更大。桃捷公司今在市政會議報告中坦言，薪資福利是員工離職的首要因素，占比高達8成。

儘管司機員、技術員等與北部同業起薪差距已縮小至4.7%，但其他職類薪資落差顯著，如初階管理及員級人員薪資落後12.6%，中階管理及師級人員薪資落後11.8%，高階管理人員薪資則落後9.0%。其他離職原因包括工作負荷過重、健康欠佳等，研判與離職率偏高導致的工作分配不均有關。

議員許家睿表示，在市府努力下，近年第一線司機員及技術員薪資已逐步跟上，但後勤管理人員的薪資仍有不小落後，期許市府協助補齊缺額，避免人才流失的惡性循環。

議員黃敬平指，目前桃捷人員薪點在600元以下者，每1薪點折算24.1元，北捷則是14年前就核定每1薪點換算24.8元，而桃園薪點為601至1000者，每1薪點折合29.5元，台北同級距則為每薪點折合30.4元，呼籲桃捷逐年調整，縮小與雙北的差距。

桃捷表示，公司透過多元管道持續招募人才，其中，今年在人力銀行平台招募15人，另有6人進用辦理中、7人招募中；產學合作方面，去年建教生留任率達4成；另簡化調任行政流程，允許同2級單位內調，提高人員工作輪調的彈性。

桃捷表示，市府與桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪資水準，去年及今年皆已調薪，現進入最後1年執行期，公司會在明年完成員工薪資架構調整，包括增加夜點費、調整員工健康檢查補助費用，也將效仿國公營事業機構新增交通不便補助津貼。

商品推薦