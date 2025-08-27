快訊

苗栗4大文化資產修復改善工程獲中央補助9成經費 金額逾1.9億元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣歷史建築「南庄田美永和宮」整體修復工程施作案獲核定補助4995萬元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣歷史建築「南庄田美永和宮」整體修復工程施作案獲核定補助4995萬元。圖／苗栗縣政府提供

客家委員會今年度的「客庄創生環境營造計畫」專案審查結果已出爐，苗栗縣共有南庄田美永和宮修復工程、原台灣省糧食局苗栗倉庫二期修復工程、大湖鄉彼岸吊橋改善工程、西湖鄉圖書環境改善二期工程4項計畫獲核定補助，金額超過1.9億元。縣府指出，這4項文資工程涵蓋歷史建築修復、公共設施改善、文化空間再利用及閱讀環境升級，不僅守護客庄文化資產，也將提升地方生活品質與觀光效益。

苗栗縣長鍾東錦表示，通過的4項工程都是地方期盼已久的重要建設，感謝客委會大力支持，這也是縣府及鄉鎮公所團隊努力爭取的成果，接下來將進行規畫設計與工程發包等作業，最快可在下半年陸續啟動，預計在4年內逐步完工，縣府及鄉鎮市公所團隊會全力以赴，確保各項計畫如期如質推動。

文化觀光局長林彥甫強調，文化資產保存、地方創生及公共建設都是生活環境不可或缺的要素，位於南庄的田美永和宮是當地信仰中心，將進行整體修復，讓歷史建築風華得以延續；大湖居民熟悉的彼岸吊橋也將進行改善，提升結構安全並美化周邊景觀；

苗栗市原台灣省糧食局苗栗倉庫接續進行二期修復再利用工程，未來將打造多功能空間，除客家文學講堂和地方創生空間，現在也同步進行招商作業，盼工程完工後順利啟用，成為在地居民休閒的新據點。西湖鄉圖書館將優化館舍空間並增設無障礙設施，提供舒適友善的複合型閱讀與交流環境。

文觀局文化資產科表示，各補助案的經費以客委會補助90%，地方自籌10%方式辦理，其中歷史建築南庄田美永和宮整體修復工程施作案補助4995萬元，大湖鄉彼岸吊橋改善規畫設計及工程施作案補助3300萬，歷史建築原台灣省糧食局苗栗倉庫修復再利用二期工程施作案補助8640萬，西湖鄉圖書環境改善第二期規畫設計及工程施作案補助約2187.6萬。

苗栗縣歷史建築「苗栗糧倉」二期修復工程獲客委會補助8640萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築「苗栗糧倉」二期修復工程獲客委會補助8640萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築「苗栗糧倉」二期修復工程獲客委會補助8640萬元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築「苗栗糧倉」二期修復工程獲客委會補助8640萬元。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 文化資產

