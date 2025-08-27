全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；並結合多個民間單位，共同推動以「關懷失智者及照顧者」為核心的系列關懷活動，從靜態展覽到動態體驗，邀請市民朋友攜手參與，傳遞「失智不失愛」的溫暖精神，相關活動請至衛生局網站失智症月查詢及報名。

衛生局指出，隨著高齡人口逐年攀升，失智症人口也逐步增加，根據台灣失智症協會推估，截至2025年底，全台失智人口將達38萬6000人，占總人口約1.65%；其中桃園市約有2萬8000人，失智友善照護建設有急迫與重要。市政府持續推動失智友善政策，至今全市已建置9家失智共同照護中心、35家失智照護服務據點，以及6處失智友善社區，編織在地完善照護網絡。

衛生局說明，失智症初期常見症狀包含記憶力衰退、思考能力下降、行為改變及日常功能受損等，尤其是容易忘記剛發生的事情，或對熟悉事物感到陌生。透過早期發現與介入，可有效延緩失智進程，因此「認識失智、及早因應」很重要。

為減輕照顧家庭負擔、提升照護品質，市府持續推動失智症延緩失能課程、照護者支持團體及資源轉介服務；市民有相關需求，可撥打1966長照專線洽詢，或至桃園市政府衛生局官網查詢失智症服務資訊。

衛生局表示，今年規畫的失智月活動以「輕鬆參與、溫暖同行」為主軸多元豐富，包含顧者照護技巧分享，提升大眾對失智症的基本認識與防走失意識；另有精油芳療與園藝治療工作坊，讓民眾認識這項治療對心理健康的助益。其他有失智者藝術創作展，讓大家看見記憶、尊嚴與生命力的感動故事，營造有溫度、有行動的友善社會。

