全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網
桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；並結合多個民間單位，共同推動以「關懷失智者及照顧者」為核心的系列關懷活動，從靜態展覽到動態體驗，邀請市民朋友攜手參與，傳遞「失智不失愛」的溫暖精神，相關活動請至衛生局網站失智症月查詢及報名。
衛生局指出，隨著高齡人口逐年攀升，失智症人口也逐步增加，根據台灣失智症協會推估，截至2025年底，全台失智人口將達38萬6000人，占總人口約1.65%；其中桃園市約有2萬8000人，失智友善照護建設有急迫與重要。市政府持續推動失智友善政策，至今全市已建置9家失智共同照護中心、35家失智照護服務據點，以及6處失智友善社區，編織在地完善照護網絡。
衛生局說明，失智症初期常見症狀包含記憶力衰退、思考能力下降、行為改變及日常功能受損等，尤其是容易忘記剛發生的事情，或對熟悉事物感到陌生。透過早期發現與介入，可有效延緩失智進程，因此「認識失智、及早因應」很重要。
為減輕照顧家庭負擔、提升照護品質，市府持續推動失智症延緩失能課程、照護者支持團體及資源轉介服務；市民有相關需求，可撥打1966長照專線洽詢，或至桃園市政府衛生局官網查詢失智症服務資訊。
衛生局表示，今年規畫的失智月活動以「輕鬆參與、溫暖同行」為主軸多元豐富，包含顧者照護技巧分享，提升大眾對失智症的基本認識與防走失意識；另有精油芳療與園藝治療工作坊，讓民眾認識這項治療對心理健康的助益。其他有失智者藝術創作展，讓大家看見記憶、尊嚴與生命力的感動故事，營造有溫度、有行動的友善社會。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言