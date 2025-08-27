快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市年底失智症預估達2.8萬人，市府積極建立3級關懷照護網。圖／衛生局提供
桃園市年底失智症預估達2.8萬人，市府積極建立3級關懷照護網。圖／衛生局提供

桃園衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；並結合多個民間單位，共同推動以「關懷失智者及照顧者」為核心的系列關懷活動，從靜態展覽到動態體驗，邀請市民朋友攜手參與，傳遞「失智不失愛」的溫暖精神，相關活動請至衛生局網站失智症月查詢及報名。

衛生局指出，隨著高齡人口逐年攀升，失智症人口也逐步增加，根據台灣失智症協會推估，截至2025年底，全台失智人口將達38萬6000人，占總人口約1.65%；其中桃園市約有2萬8000人，失智友善照護建設有急迫與重要。市政府持續推動失智友善政策，至今全市已建置9家失智共同照護中心、35家失智照護服務據點，以及6處失智友善社區，編織在地完善照護網絡。

衛生局說明，失智症初期常見症狀包含記憶力衰退、思考能力下降、行為改變及日常功能受損等，尤其是容易忘記剛發生的事情，或對熟悉事物感到陌生。透過早期發現與介入，可有效延緩失智進程，因此「認識失智、及早因應」很重要。

為減輕照顧家庭負擔、提升照護品質，市府持續推動失智症延緩失能課程、照護者支持團體及資源轉介服務；市民有相關需求，可撥打1966長照專線洽詢，或至桃園市政府衛生局官網查詢失智症服務資訊。

衛生局表示，今年規畫的失智月活動以「輕鬆參與、溫暖同行」為主軸多元豐富，包含顧者照護技巧分享，提升大眾對失智症的基本認識與防走失意識；另有精油芳療與園藝治療工作坊，讓民眾認識這項治療對心理健康的助益。其他有失智者藝術創作展，讓大家看見記憶、尊嚴與生命力的感動故事，營造有溫度、有行動的友善社會。

桃園 失智症 衛生局

延伸閱讀

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

桃園警巡邏查獲通緝犯 藏毒帶刀掙脫失敗遭逮

布魯斯威利失智3年　愛妻證實「大腦逐漸衰退、語言能力漸漸消失」

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

相關新聞

人力荒未解！桃捷喊調薪「明年跟上雙北」

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率更一度超過10%。桃捷今坦言，薪資落後同業是員工離職...

全國失智症年底38.6萬...桃園2.8萬人 市府建構3級關懷網

桃園市衛生局表示，9月是國際失智症月，為喚起社會大眾認識、關懷失智症，市府9月將攜手失智共同照護中心、失智社區關懷據點；...

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

為打造國際化城市，新竹市政府積極拓展國際交流，在國際交流、市政考察及MOU（合作備忘錄）簽署三大面向均取得亮眼成績。新竹...

2026桃園跨年晚會地點出爐 預算創新高、坐著就能看

距離2026年還有一百多天，外傳桃園跨年晚會地點出爐，將以雙主場方式在桃園棒球場和亞矽創基地呈現，預算2950萬元也創歷...

能歌能舞、能說能演！苗栗首度組客家青年訪問團赴大馬交流 成果豐碩

苗栗縣政府今年首度籌組「客家青少年國際事務訪問團」，於8月11日至15日赴馬來西亞檳城展開文化交流，獲當地客家社團及媒體...

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

苗栗市公所爭取國土管理署永續提升人行安全計畫，獲核定經費4900萬元，將辦理北苗地區中山、中正路32處路口優化，規畫擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。